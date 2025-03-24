Turkcell'den 7 ay sonra ilk kez pay geri alımı

Şirket'ten KAP'a yapılan açıklamaya göre, toplam 568 bin 296 TL nominal tutarlı işlemler 87,99 TL'ten gerçekleştirildi.

Şirket en son 21 Ağustos 2024 tarihinde pay geri alımı yapmıştı.

Turkcell hisseleri yüzde 25 değer kaybetti

Geçtiğimiz hafta Borsa İstanbul'da yaşanan hareketlilikler sonrasında en fazla değer kaybeden hisseler arasında Turkcell de yer alıyor. Telekomünikasyon şirketi, geçen haftaya 109,4 liradan giriş yaparken, haftayı 87,40 lira seviyesinde kapattı. Turkcell'in haftalık değer kaybı ise yüzde 25'e ulaştı.