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Turkcell'den ilk yarıda 3 bin 149 kişilik istihdam

Turkcell, COVID-19 döneminde artan müşteri ihtiyaçları ve dijitalleşme hedefleri doğrultusunda, 2020'nin ilk altı ayında 3 bin 149 kişilik istihdam sağladı. 2020 yılı toplam istihdam hedefi 7 bin kişi oldu.

Turkcell'den ilk yarıda 3 bin 149 kişilik istihdam
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Turkcell, COVID-19 ile beraber  değişen ve artan müşteri ihtiyaçlarına daha iyi cevap verebilmek için  işe alımlarını sürdürüyor. Turkcell Grubu genelinde 2020'nin ilk altı  ayında 3 bin 149 ilave istihdam sağlandı. Yılın ikinci yarısında da  ihtiyaçlar ve planlamalar doğrultusunda işe alımlar hız kesmeden devam  edecek.

Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, Turkcell'in Türkiye'nin en  büyük işverenlerinden biri olduğunu kaydederek, "Yurt içi ve yurt  dışındaki grup şirketlerimizle birlikte 22 bini aşkın kişiye istihdam  sağlıyoruz. 2020 yılı genelinde de 7 bin kişilik işe alım hedefimiz  var" dedi. Turkcell ekosisteminde gerek mevcut çalışma sisteminde  gerek işe alım süreçlerinde pandemi nedeniyle herhangi bir  duraksamanın yaşanmadığını belirten Erkan, "İnsan Kaynakları stratejik  planlamamızda, işe alımları ertelemenin aksine, iş hacminde artış  öngörüyoruz. Turkcell olarak dijital ürün ve servisler sunan bir firma  olduğumuz için bu dönemde artan iş hacmimizle birlikte, özellikle  teknoloji alanıyla ilgili eğitimi ve deneyimi olan kişiler odağımızda  olmaya devam ediyor. İşe alımlarımızı sadece bu alanlarla sınırlı  tutmuyoruz  bilgi ve iletişim teknolojilerinden finansa, pazarlama ve  satıştan insan kaynaklarına kadar pek çok alanda işe alımlarımız devam  ediyor" dedi.

Yapay zeka işe alım sürecinde

Murat Erkan, dijital dönüşümün lokomotifi olan yeni neslin  getirdiği yenilikçi yaklaşımın Turkcell için çok önemli olduğunu ifade  ederek işe alım sürecinde yapay zeka kullanımını da artırdıklarını  kaydetti. Erkan şöyle konuştu: "İşe alım operasyonlarımızı, inovatif  bakış açısı ile sürekli gelişen şirketimizin yeni iş modelleri ve  büyüme hedeflerine paralel  belli periyotlarla adaylarımızdan online  anketlerimiz aracılığı ile geri bildirim alarak, sürekli iyileştirme  ile yürütüyoruz. Türkiye'nin dijital operatörü Turkcell olarak hem işe  alım süreçlerimizi hem de çalışan deneyimini en üst seviyede  dijitalleştirmiş durumdayız. Bu kapsamda, özellikle pandemi döneminde  online değerlendirme araçlarını daha fazla kullandık ve işe alım  süreçlerimizde inovatif yaklaşımımızla yapay zeka teknolojisinden  yararlandık. Yeni mezun işe alım sürecimizde, video mülakat aşamasında  yaklaşık 3 bin adayın duygu-durum değerlendirmesi yapay zeka aracılığı  ile yapıldı. Turkcell İnsan Kaynakları olarak gerçekleştirdiğimiz bire  bir mülakatlardaki sonuçlar ile yapay zeka analiz sonuçlarının  uyuşması, değerlendirme sürecimizin başarısının göstergelerinden biri  oldu. İşe alımlarda yapay zeka kullanımımız artarak devam edecek."

Turkcell'de gençlere ve kadınlara fırsat eşitliği

Erkan, Turkcell'in gençlere kapısını açtığını aynı zamanda  kadınlara da özel çalışma modelleri ile iş imkanları sunacaklarını  belirterek şunları söyledi: "Dijitalleşme ile gelen 'zor işlerde çabuk  ustalaşma' gereksinimi, esnek ve çevik takımların önemini artırıyor. Günümüzde çok yönlü yetenekler aranıyor. İstihdam politikamızda   vazgeçmeden sonuca ulaşacak, hayallerinin peşinden koşacak, teknoloji  yatkınlığı yüksek, yeni koşullara hızlı adapte olabilecek yetenekleri Turkcell bünyesine katmak, ana amacımız. Bu dönemde alanında uzman  profesyonellere olduğu kadar, iş hayatına yeni atılan gençlere de  kapılarımızı açıyoruz. GNÇYTNK programı ile 150 genç yetenek Turkcell  ailesine katılacak ve STAJCELL programı sayesinde 200 gence staj  imkanı sağlanacak. Yine bu dönemde, ülkemize geri dönmek isteyen  vatandaşlarımız için özel olarak tasarlayacağımız ve onları teşvik  edeceğimiz 'Tersine Beyin Göçü' projemiz ile Türkiye'deki nitelikli  istihdama katkı sağlamayı hedefliyoruz. Diğer bir önceliğimiz de kadın  istihdamı. Kadın Mühendisler Projesi ile toplumsal fırsat eşitliğini  öne çıkarmak istiyoruz. Çeşitli nedenlerden ötürü iş hayatında  bulunamamış ya da önceden bulunmuş ama evlilik, annelik vb. yaşam  koşullarından dolayı şu anda çalışamayan kadınlar için özel çalışma  modelleri geliştirerek, Turkcell'de iş imkanı sunacağız. Ülkemizdeki  kadınların nitelikli iş gücünü ön plana çıkartmak için yapacağımız bu  yatırımın hem Turkcell'e hem de Türkiye'ye gerek ekonomik gerek sosyal  anlamda büyük katkı sağlayacağına yürekten inanıyorum."

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