Türkçimento Anadolu Buluşmaları: İzmir

TÜRKÇİMENTO ve Dünya Gazetesi işbirliğiyle düzenlenen Anadolu Buluşmaları, bu kez İzmir özelinde gerçekleşiyor. Suat Özyaprak’ın moderatörlüğünü yaptığı panelde TÜRKÇİMENTO Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Yücelik, TÜRKÇİMENTO Yönetim Kurulu Üyeleri Cenker Mirzaoğlu ve Gülant Candaş, EBSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İbrahim Gökçüoğlu, TÜRKÇİMENTO CEO’su Volkan Bozay ve Dünya Gazetesi (NBE) Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Güldağ sektördeki son gelişmeleri ve hedefleri tartışıyor.