TÜRKÇİMENTO ve ÇEİS’ten fiyatlara ilişkin ortak açıklama

TÜRKÇİMENTO ve Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası (ÇEİS), çimento fiyatlarına ilişkin medyada yer alan tartışmalar ve çimento endüstrisinde yaşanan maliyet artışları üzerine ortak açıklama yaptı.

Açıklamada, “2020 yılı sonu itibarıyla 55’i entegre 76 tesis ve yaklaşık 115 milyon ton kapasiteyle Avrupa’nın en büyük ve dünyanın beşinci büyük üreticisi olan Türk çimento sanayisindeki kurumlar, pandemi döneminde bile ülkemiz için katma değer üretmekten hiçbir zaman geri durmayan stratejik öneme sahip sektörün dönemsel gelişmelerde hedef gösterilmesi kolaylığından vazgeçilmelidir.” denildi.

Açıklamada, çimentonun birinci sınıf bir yapının tüm maliyeti içindeki payının yaklaşık yüzde 3 düzeyinde olduğu gerçeğinden hareketle “inşaat sektöründeki fiyat artışlarının çimento sektörüyle ilişkilendirilmesi gerçeği yansıtmamaktadır.” ifadesi kullanıldı.

“Çimento fiyatları, maliyet artışlarının çok altında seyrediyor”

ÇEİS ve TÜRKÇİMENTO’nun açıklamasında, şunlar kaydedildi: “2021 yılı Temmuz ayında petrokok fiyatları geçen senenin Temmuz ayına göre yüzde 270, ithal kömür ve elektrik fiyatları sırasıyla yüzde 193 ve yüzde 64 oranında artmıştır. Aynı dönemde dolar kuru ise 6,86 TL’den 8,63 TL’ye yükselmiştir. Tüm bu gelişmelere rağmen sektördeki fiyatlar, maliyet artışının çok daha altında seyretmektedir. Sektör, hali hazırda iç piyasada dünya fiyat ortalamalarının altında, hatta yakın coğrafyada çimentonun en ucuz satıldığı Türkiye’de çimento fiyatlarına yüzde 200 gibi olağandışı bir artış yapıldığı iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır. Çimento maliyetlerinin yaklaşık yüzde 80’ini döviz bazlı yakıt, elektrik vb. oluşturduğu halde artışları tam olarak fiyatlara yansıtmayarak, ülkemizin kuruluşundan bu yana sürdürdüğümüz milli beraberlik anlayışıyla, ülke ekonomisine sunduğumuz katkıdan taviz vermemekteyiz.”

“Sıkıntıların nedeni çimento sektörü değildir”

Açıklamada görüşlerine yer verilen TÜRKÇİMENTO CEO’su Volkan Bozay, “Ülkemizin üretmeye, değer yaratmaya, kazanmaya ve kazandırmaya her şeyden daha fazla ihtiyaç duyduğu böyle bir dönemde, inşaat sektörünün iş bırakma/grev yapma senaryosu üzerinde durması, üstelik bunu da çimento sektörüne mâl etmeye çalışması oldukça üzücüdür. İnşaat Sektöründe yaşanan sıkıntıların nedeni olarak sektörümüzün hedef gösterilmeye çalışılması, makul görünmemektedir.” ifadelerini kullandı.

“İnşaat sektörü tarafından hedef gösterilmemiz yanlış bir tutum”

Türk çimento sektörünün istikrarlı büyümesini başarıyla sürdürdüğünü vurgulayan ÇEİS Genel Sekreteri Dr. H. Serdar Şardan ise, halen faaliyet gösteren oyuncuların yüzde 25’inin sektöre son 5 yılda dahil olduğunu belirtti. Rekabet Kurumu’nun tüm sektörleri olduğu gibi, çimento sektörünü de yakından takip ettiğine dikkat çeken Şardan, çimento sektörünün tüm ücretlerinin, ödemelerinin, vergilerinin hukuka uygunluk ve şeffaflık ilkeleri uyarınca kayıt altında olduğunu söyledi.

İnşaat sektöründe yaşanan sıkıntıların nedeni olarak çimento endüstrisinin hedef gösterilmeye çalışılmasının yanlış bir tutum olduğunu kaydeden Şardan, “Bilhassa yeni yapı fiyatlarında yaşanan yüksek artışların nedeni olarak, yıllardır olduğu gibi bugün de Çimento Sektörünün ‘sebep’ gösterilmesi mantıklı değil. Sektörümüzün söz konusu artışlara bahsedildiği düzeyde etki etmesi, matematiksel olarak mümkün gözükmemektedir.” şeklinde konuştu.