Turkish Cargo ile Lojistik AŞ arasında iş birliği anlaşması

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) iştiraki Lojistik AŞ ve Türk Hava Yolları'nın (THY) lojistik markası Turkish Cargo arasında yapılan anlaşma ile Bursa'daki şirketler, dış ticaret operasyonlarını uygun maliyetlerle Yenişehir Havalimanı'ndan gerçekleştirebilecek.

Anlamaya ilişkin açıklama yapan BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Türkiye'nin sanayi başkenti Bursa'nın 26 milyar dolarlık dış ticaret hacmine sahip olduğunu belirtti. Dünyada zorlaşan rekabet koşullarının iş birliklerinin önemini artırdığını aktaran Burkay, "Mevcut rekabet ortamında lojistik, verimliliği artıracak en önemli konuların başında geliyor. Bursa'da ihracatın yüzde 78'i kara yoluyla gerçekleşiyor. Toplum ve tüketim kültürleri hızla değişiyor. Önceden tekstil sektöründe yılda 2-3 koleksiyon hazırlanırken, artık 15 günde bir rafların yenilenmesi bekleniyor. Yine otomotiv firmaları, 'just in time' sistemi kullanıyor. Hava kargo, değişen tüketim kültürüne uyum sağlamak için çok önemli. Bu yüzden Yenişehir Havalimanı'nı aktif hale getirmeliyiz. Bursa'nın dünyadaki söz sahibi şehirler arasında kalmasının tek yolu, lojistikte yaşanan problemleri çözmek. BTSO olarak, bu doğrultuda Turkish Cargo işbirliğiyle stratejik bir adım atıyoruz. Bu çalışmayla hem ihracat hem de ithalatta İstanbul'un yoğunluğundan kurtulmuş olacağız. Bu, firmalar için çok büyük bir fırsat." şeklinde konuştu.

Turkish Cargo Pazarlama Başkanı Fatih Cığal da kentin ekonomik kapasitesi ile Turkish Cargo için de önemli bir hizmet noktası olacağını belirtti. Ürünlerin gönderim sürecini anlatan Cığal, "İlk etapta Yenişehir'den ürünleri gümrüklü olarak alacağız ve 3 saat içinde İstanbul Havalimanı'ndaki merkezimize getireceğiz. Buradan da 127 ülkedeki 329 havalimanına ürünlerin gönderimini sağlayacağız. Talebin yüksek olması, her saat diliminde yaptığımız uçuşlara kolayca bağlantı imkanı sağlayacak." dedi.