Türkiye 20. sıraya gerileyecek

Ekonomi ve İş Araştırmaları Merkezi (CEBR), CEBR, 2023 yılında ise bir resesyon yaşanmasının muhtemel olduğunu öngörüyor. Merkezi Londra'da bulunan CEBR'in yıllık Dünya Ekonomi Ligi Tablosu raporunun 2023 yılı versiyonu yayımlandı.

Buna göre, küresel ekonomik büyüklüğün 2022 yılında 102 trilyon dolara ulaşmasını bekleniyor

CEBR, 2037 yılında küresel ekonomik büyüklüğün yaklaşık iki kat artışla 206 trilyon dolara çıkaracağını tahmin ediyor. CEBR, büyümenin itici gücünün, gelişmiş ülkeleri yakalayıp geride bırakacak olan gelişmekte olan ülkeler olacağını düşünüyor.

CEBR, raporda en büyük değişikliğin Çin ile ilgili görüşleri olduğunu belirtti. İki yıl önce Çin'in 2028 yılında ABD'yi geride bırakacağını öngören kuruluş, geçen yıl tahminini 2030 yılına öteledi. Bu raporda ise tahmin daha da ileri alındı ve Çin'in ancak 2036 yılında ABD'yi geçeceği öngörüldü.

Hindistan, 2026'da Almanya'yı geçecek

Raporda, "Hindistan artık açıkça dünyanın üçüncü ekonomik süper gücü olma yolunda ilerliyor. Revize edilen rakamlar, Hindistan'ın 2021'de İngiltere'yi geride bırakarak dünyanın 5'inci büyük ekonomisi olduğunu gösteriyor. Bu konumunu pekiştiren Hindistan'ın 2026'da Almanya'yı geçerek dünyanın 4'üncü büyük ekonomisi olması ve 2032'de Japonya'yı da geçerek dünyanın 3'üncü büyük ekonomisi olması bekleniyor. Hindistan'ın 2035'e kadar dünyanın üçüncü 10 trilyon dolarlık ekonomisi olacağı tahmin ediliyor" denildi.

Türkiye 2027'de 17. sıraya yükselecek

Türkiye'ye ilişkin öngörülerin de yer aldığı rapora göre, 2017 yılında dünyanın en büyük 17'nci ekonomisi olan Türkiye, 2022 yılında 20'inci sıraya gerileyecek. Türkiye ancak 2027 yılında tekrar 17'nci ekonomi olmaya geri dönecek.

Dünyanın en kalabalık 4'üncü ülkesi olan Endonezya'nın 2022'de dünyanın 17'inci büyük ekonomisinden 2037'ye kadar dünyanın 11'inci büyük ekonomisi olması bekleniyor. Hızla büyüyen üç Asya ekonomisi, daha büyük ekonomiler arasında tabloda en hızlı yükselenler oldu. 2021'de 39'uncu sıra olan Vietnam 2037'de 26'ıncı, Bangladeş 34'üncü sıradan 20'inci ve Filipinler 38'inci sıradan 27'nci sıraya çıkacak.

Rusya ekonomisi 2022'de en büyük 9'uncu ekonomiyken, Ukrayna'nın işgalinin ardından uygulanan yaptırımların sonuçları, 2037'ye kadar büyük ihtimalle 14'üncü sıraya gerileyecek.