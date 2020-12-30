'Türkiye 2021’de akranlarından önde olacak'

İstinye Üniversitesi’nce online düzenlenen ‘2021 Yılında Küresel Ekonomi ve Türkiye’ konulu oturumda konuşan Prof. Dr. İbrahim Turhan, salgının küresel ekonomi üzerindeki etkileri hakkında bilgiler verdi. Turhan, bu dönemde yatırım harcamalarının 2017’deki seviyesinde gerçekleştiğine dikkat çekerek, “Akran ülkelere göre biz o kadar geride kalmıştık ki onlar bir birim giderken biz 3 birim gideceğimiz için onlara kıyasla iyi bir performans vereceğiz. MB şeffaflık, sürpriz yapmamak gibi adımlarla öngörülebilirliğe destek vermeye başladı. Ekonomi politikalarında normalleşme yaşıyoruz” dedi.

Piyasaya 3 trilyon dolar çıkacak

Faiz kur gibi alanlardaki beklentilerini de aktaran Turhan, kurun, bugünkü düzeylerde uzun süre devam edeceğini, enflasyonda da mart-nisana kadar artış görüleceğini anlattı. Turhan, “Son 3 yıldır para politikamız biraz sıkıntılıydı. Şu anda sergilenen görüntü olumlu bir gidişin umut edilebileceğini gösteriyor. Gelişmiş ülkelerde de MB’ları itfaiyeci gibi; ne zaman yangın olsa ‘MB’ları koşsun söndürsün’ isteniyor, onlar da geri durmuyorlar. 2021’de 3 trilyon dolar ilave olarak piyasaya çıkacak, bu para da geldiğinde Türkiye de nasiplenecek” diye konuştu.

Kentleşen sorunu var

Prof. Dr. Haluk Levent ise koronavirüs öncesinde hem Türkiye’de hem de küresel ölçekte kriz yaşandığına dikkat çekerek, “Özellikle iş gücünü etkileyen faktörlerden biri iklim krizi diğeri teknolojik gelişme. COVID-19 öncesi de bu problemlerle karşı karşıyaydık yarın da olacağız. Türkiye’de genişleyen bir yoksulluk var. Kırsal yoksulluktan kentsel yoksulluğa geldik. Bunun büyük handikapları var. Yoksulluk kentselleşmeye başladı. Çalışan yoksulluğu var bizim ülkemizde. Küçülüyorsak eğer refahı artırmamız için bölüşümü yeniden yönetmek gerekiyor” dedi.

Dünya, Türkiye'nin lehine değişiyor

Gazetemiz Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Güldağ ise ciddi bir belirsizlik ortamı bulunduğunu ve iş dünyasının bu dönemde zorlandığını ifade etti. Ekonomi yönetimi açısından da işlerin kolay olmadığını söyleyen Güldağ, şöyle konuştu: “Yeni istihdam yaratacak ekonomi politikasına ihtiyaç var. Tedarik zincirinde önemli ülkeler olarak Türkiye’nin payı artıyor. Dünyada olaylarda Türkiye’nin lehine doğru bir gelişme var. Türkiye’de kadın başına düşen çocuk sayısı 4.5’tu, şimdi 2’ye geldik. O çok övündüğümüz genç nüfusun kaybolacağını gösteriyor. Çocuklarımıza uygun işleri oluşturmamız gerekiyor. Dünyadaki teknolojik gelişime hızlı ayak uydurmamız lazım. Birçok ülke önemli atılımları, 30-40 ortalamanın tutturulduğu dönemde yapmış. Bizim şimdi 32... Avrupa 40’larda, Çin 38, Hindistan 24... Fırsat penceresi kapanmadan atılım yapmak zorundayız.”