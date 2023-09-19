Türkiye, 2023'te dünyanın en güçlü 15’nci ülkesi oldu

Emre ERGÜL

Washington merkezli Amerikan haber sitesi US News & World Report, bu yılki “Dünyanın en güçlü 25 ülkesi” listesinde, Türkiye’yi iki basamak yükseltti. 2022 listesinde 17’nci sırada görünen Türkiye, bu yılki listeye 15’inci sıradan girdi. Liste iki aşama sonunda oluşuyor. İlk aşamada dergi kadrosu ülkelerin siyasi, ekonomi ve askeri güçleri değerlendiriyor. İkinci safhada da 87 ülkedeki 17 bin kişiyle anket yapılıyor.

Anket sonuçları, yazıişleri kadrosunun değerlendirmesiyle birleştirilip, liste oluşturuluyor. Listenin 1 numarasına bu yıl da Amerika Birleşik Devletleri’ni oturtan dergi, Türkiye için şu yorumu yayınladı: “Türkiye'nin önümüzdeki yıllarda OECD'nin en hızlı büyüyen üyelerinden biri olması bekleniyor. BM ve OECD'nin kurucu üyesi olan Türkiye, ayrıca NATO üyesi.

Ülke, bölgesel çatışmalar, terörizm ve siyasi istikrarsızlıkla karşı karşıya. Türkiye, 17’nci sırada yer aldığı geçen yıla göre iki sıra yükseldi. Ancak 2021'e göre, hâlâ bir sıra geride.” Listenin en dikkat çeken tarafı ise Suudi Arabistan’la Birleşik Arap Emirlikleri’nin ilk 10’a girmiş olması… Geçen yıl listenin 11’incisi olan Suudiler, iki basamak yükselip, 9’uncu olan BAE’nin yerini aldı.

Bir sıra gerileyen BAE de artık dünyanın en güçlü 10’uncu ülkesi. İnsan haklarına verdiği önem ve sunduğu kamu hizmetleri sayesinde İsveç bir basamak yukarı çıkıp, 23’üncü en güçlü ülke olurken; İran’ın 18’inci olması dikkat çekti. Dergi, İran için “Gücü, ağırlıklı olarak askeri gücünden geliyor” yorumunu yaptı. Başbakan Benjamin Netanyahu’nun yargı reformu sonrası halkın sokaklara döküldüğü İsrail de bir basamak geri düşerek, Top10’dan düştü ve 2023’ün en güçlü 11’inci ülkesi oldu.

İşte Dünyanın En Güçlü 25 Ülkesi

1. ABD

2. Çin

3. Rusya

4. Almanya

5. Birleşik Krallık

6. Güney Kore

7. Fransa

8. Japonya

9. Suudi Arabistan

10. Birleşik Arap Emirlikleri

11. İsrail

12. Hindistan

13. Kanada

14. Ukrayna

15. TÜRKİYE

16. İtalya

17. Avustralya

18. İran

19. Brezilya

20. İspanya

21. İsviçre

22. Katar

23. İsveç

24. Singapur

25. Hollanda