Türkiye 2024’te yeni bir rekora imza attı
2024’te Türkiye, elektrik üretimi ve tüketiminde yeni bir rekora imza attı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın verilerine göre, elektrik talebinin yüzde 60’ı yerli ve yenilenebilir kaynaklardan karşılanarak önemli bir başarıya ulaşıldı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 2024 yılına ait elektrik üretimi ve tüketiminde rekor seviyelere ulaşıldığını duyurdu. Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Yılın tamamında zirveye çıkan elektrik talebinin yüzde 60'ını yerli ve yenilenebilir kaynaklardan karşıladık" ifadeleri yer aldı.
Yayınlanan infografikte, 2024 yılı itibarıyla Türkiye’nin elektrik üretiminin 348,9 milyar kilovatsaat, tüketiminin ise 347,9 milyar kilovatsaat olarak gerçekleştiği belirtildi.
2024 yılında hem elektrik tüketiminde hem de elektrik üretiminde rekor seviyelere ulaştık.— T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (@TCEnerji) February 3, 2025
Yılın tamamında zirveye çıkan elektrik talebinin yüzde 60’ını yerli ve yenilenebilir kaynaklardan karşıladık. pic.twitter.com/9uBQjDRdJk