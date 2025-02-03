Türkiye 2024’te yeni bir rekora imza attı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 2024 yılına ait elektrik üretimi ve tüketiminde rekor seviyelere ulaşıldığını duyurdu. Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Yılın tamamında zirveye çıkan elektrik talebinin yüzde 60'ını yerli ve yenilenebilir kaynaklardan karşıladık" ifadeleri yer aldı.

Yayınlanan infografikte, 2024 yılı itibarıyla Türkiye’nin elektrik üretiminin 348,9 milyar kilovatsaat, tüketiminin ise 347,9 milyar kilovatsaat olarak gerçekleştiği belirtildi.