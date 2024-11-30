Türkiye, 2028’de pastadan yüzde 1,5 pay alacak

Nagihan KALSIN -ANKARA

Cumhurbaşkanlığı’nın 2025 bütçesini sunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, küresel pastadan alınan yüzde 1’lik payı 2028 yılında yüzde 1,5’e çıkarmayı hedeflediklerini vurguladı. Yılmaz, “Uluslararası doğrudan yatırımlarda ABD, Fransa, Rusya, Almanya ve Japonya başta olmak üzere 18 ülkeden yatırımlar öncelikle cezbedilmektedir” dedi.

Siber Güvenlik Başkanlığı adıyla yeni bir teşkilat kurma hazırlıklarının son aşamasına ulaştığı bilgisini de veren Yılmaz, “Savunma sanayisi sektörü insan kaynakları alanında, teknolojik üstünlük sağlayacak ürün ve sistemlerin geliştirilmesi için Milli Yetkinlik Hamlesi Projesi başlatılmıştır” açıklamasını yaptı.

Yılmaz, ayrıca 2025’te başvuruların kolaylaştırılması için CİMER mobil uygulamasının geliştirilerek kullanıcı dostu arayüz iyileştirmeleri yapılacağını kaydetti. Savunma projelerinin sayısının 2002'de 62 iken, bin 132'ye yükseldiğini ve büyüklüğünün 100 milyar doları geçtiğini belirten Yılmaz, "Türkiye, savunma ihracatında dünyada 11'inci sıraya kadar yükselme başarısı göstermiştir" dedi.