Türkiye 21,1 milyar dolarlık doğrudan yatırım çekti

Türkiye’de 2025 yılın­da 21,1 milyar dolar büyüklüğündeki 475 uluslararası doğrudan yatı­rım (UDY) projesi için yatı­rım kararı alındı.

Cumhurbaşkanlığı Yatı­rım ve Finans Ofisi’nden yapı­lan açıklamaya göre, Türkiye Uluslararası Doğrudan Yatı­rım (UDY) Projeleri Raporu’n­da, Türkiye’nin 2025 yılında 475 UDY projesi çektiği yer al­dı. Söz konusu projeler kapsa­mında toplam 21,1 milyar do­larlık yatırım harcaması ön­görülürken, 47 bin 251 kişilik yeni istihdam oluşturulması hedefleniyor.

Çokuluslu şirketlerin yakın dönemde hayata geçirmek üze­re kamuoyu ile paylaştığı resmi yatırım duyurularını esas alan rapor, “proje odaklı” bir yakla­şımla Türkiye’nin UDY perfor­mansını derinlemesine analiz ediyor. Yatırım kararlarının henüz duyuru aşamasında iz­lenebilmesini sağlayan bu yak­laşım, yatırımcı stratejileri ve bunların ekonomik etkilerine ilişkin güçlü bir gelecek pers­pektifi sunuyor.

Ödemeler dengesi istatistik­lerindeki geleneksel sermaye akımı verilerinin tamamlayı­cısı olan bu yaklaşım sayesin­de; UDY projelerinin sayısı, lo­kasyonu, sektörü, faaliyet ala­nı, kaynak ülkesi, öngörülen sermaye harcaması ve istihda­mı ile yatırımcı profili gibi de­taylı bilgiler bütüncül bir şe­kilde ortaya konuluyor.

Türkiye’nin yatırım ortamı­na ilişkin zengin bir veri seti ve uluslararası standartlara uygun metodolojiyle hazırla­nan rapor, yatırımcılar, politi­ka yapıcılar ve araştırmacılar için temel bir başvuru kaynağı niteliği taşıyor.

Yeşil, dijital ve teknoloji yatırımları revaçta

Uluslararası yatırımcıla­rın Türkiye’de gerçekleştir­mek üzere 2025’te duyurusu­nu yaptığı 475 sıfırdan (gre­enfield) UDY projesinin genel görünümü, sektörler genelin­de güçlü bir çeşitlenmeye ve ölçek artışına işaret ediyor. Proje sayısı bakımından ta­rım-gıda, yazılım ve bilgi tek­nolojileri ile makine ve ekip­man sektörleri başı çekiyor.

Toplam yatırım tutarında ise iletişim, otomotiv, ulaştır­ma ve depolama, elektronik komponentler ve yenilenebi­lir enerji sektörleri öne çıkı­yor. Yatırımcı ilgisinin giderek daha fazla yeşil, dijital ve tek­noloji yoğun alanlara yöneldiği dikkati çekiyor.

İmalat sanay liderliğini koruyor

Projelerin faaliyet alanı bazlı dağılımı incelendiğin­de, yatırımların sanayi üreti­mi ve dijital altyapı etrafında yoğunlaştığı görülüyor. İma­lat faaliyetlerinin 262 proje ve 8,44 milyar dolarlık yatırım tutarıyla liderliğini koruması, Türkiye’nin küresel bir üre­tim ve ihracat merkezi olma konumunu pekiştiriyor.

Bilgi ve iletişim teknolojileri ile internet altyapısına yönelik yatırımlar ise veri merkezi ve 5G teknolojisi projelerinin et­kisiyle 6,74 milyar dolara ula­şarak güçlü bir büyüme sergili­yor. Lojistik yatırımları, proje sayısındaki sınırlı gerilemeye rağmen sermaye harcamasın­daki artışla dikkati çekerken, elektrik üretimi ve AR-GE yatırımlarındaki yükseliş de Türkiye’nin yeşil dönüşüm ve yenilik odaklı büyüme süreci­ne işaret ediyor.

Kaynak ülke dağılımı, Tür­kiye’nin küresel ölçekte geniş bir yatırımcı tabanına sahip olduğunu ortaya koyuyor. Av­rupa ülkeleri proje sayısında­ki öncü rolünü korurken, Ku­zey Amerika ve Uzak Doğu As­ya ülkelerinin güçlü katkısıyla yatırımcı çeşitliliğinin arttığı görülüyor.

Yatırım tutarı bakımından Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Çin ve Almanya öne çı­karken, Lüksemburg, Hollan­da ve Birleşik Krallık gibi fi­nans merkezlerinin artan rolü dikkati çekiyor. Körfez ülkele­rinin Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) öncülüğünde özellikle veri merkezi yatırımlarına ar­tan ilgisi ise Türkiye’nin dijital altyapı alanındaki konumunu daha da güçlendiriyor.

Genel olarak değerlendi­rildiğinde, 2025 yılı verileri Türkiye’nin yalnızca bir üre­tim üssü değil, aynı zaman­da dijital altyapı, yüksek tek­noloji ve hizmetler alanında entegre bir yatırım platfor­mu haline geldiğini gösteri­yor. Farklı sektör ve faaliyet alanlarında gözlenen bu çe­şitlilik, Türkiye’nin küresel yatırımcılar nezdindeki ca­zibesinin ve dayanıklılığının güçlendiğini teyit ediyor.

Geçen yıla göre artış yüzde 33

Rapor, sıfırdan (greenfield) UDY projelerinin yanı sı­ra uluslararası yatırımcılar­ca gerçekleştirilen birleşme ve satın alma işlemlerini de kapsayarak Türkiye’nin yatı­rım görünümünü bütüncül bir çerçevede ortaya koyuyor.

Raporda birleşme ve satın alma duyurularının 2025’te kaydettiği güçlü artış dikkati çekerken, işlem sayısının ge­çen yıla göre yüzde 33 artışla 124’e, açıklanan işlem hacmi­nin ise 6,7 milyar dolara yük­seldiği görülüyor. Bu işlem­lerin yazılım ve bilgi tekno­lojileri başta olmak üzere iş hizmetleri ve finansal hizmet­ler sektörlerine yoğunlaştığı vurgulanıyor.

Birleşme ve satın alma yatı­rımlarındaki kaynak ülke da­ğılımında ABD, Birleşik Kral­lık ve Almanya öne çıkarken, Körfez ülkelerinin dijital sek­törlere yönelik artan ilgisi dikkati çekiyor.

Uluslararası yatırımcılar için cazibe merkezi

Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu, rapora ilişkin yaptığı değerlendirmede Türkiye’nin güçlü üretim altyapısı, stratejik konumu ve küresel değer zincirleriyle bütünleşmiş yapısıyla uluslararası yatırımcılar için önde gelen cazibe merkezlerinden biri olmaya devam ettiğini vurgulayarak, “Son dönemde ülkemize yönelen yatırım ilgisi bu konumumuzu daha da pekiştiriyor. Ancak bu yatırımları çekmenin yanı sıra doğru şekilde ölçmek ve etkilerini analiz etmek de büyük önem taşıyor” ifadelerini kullandı.

Küresel ölçekte bu değerlendirmenin, ödemeler dengesi istatistiklerine dayalı sermaye odaklı yaklaşım ve yatırımcıların duyurduğu projeleri esas alan proje odaklı yaklaşım olmak üzere birbirini tamamlayan iki temel yöntemle yapıldığını aktaran Dağlıoğlu, şunları kaydetti: “Geçtiğimiz yıl ilkini yayımladığımız Türkiye UDY Projeleri Raporu ile yatırım dinamiklerini proje bazlı olarak analiz etmeye zaten başlamıştık. Bu yıl yayımladığımız bu ikinci raporla birlikte, çalışmamızın kapsamını ve analitik düzeyini daha da ileri taşıyoruz. Geleneksel UDY akım verilerinin ötesine geçen bu yaklaşım, yatırım eğilimlerini, sektörel dönüşümü ve yatırımların potansiyel etkilerini ileriye dönük bir perspektifle ortaya koyuyor. Sıfırdan yatırımlar ile birleşme ve satın alma işlemlerini birlikte ele alan bu çalışma, Türkiye’nin yatırım görünümünü bütüncül bir çerçevede değerlendirerek alandaki önemli bir boşluğu dolduruyor.”