Türkiye-AB görüşmesinde Orta Koridor öne çıktı

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Uraloğlu, Brüksel temasları kapsamında AB Komisyonu Üyesi Kos ile yaptığı görüşmenin ardından sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

"Kos ile Orta Koridor'un bölgesel bağlantısallığa sağlayacağı katkıları ve Türkiye-AB iş birliği imkanlarını değerlendirdik." ifadesini kullanan Uraloğlu, küresel ticaret ağlarının yeniden şekillendiği bir dönemde, Türkiye'nin merkezinde yer aldığı Orta Koridor'un stratejik önemini ve bölgesel istikrara katkılarını ele aldıklarını belirtti.

Uraloğlu, Türkiye'nin güçlü ulaştırma altyapısıyla Avrupa ile Asya arasındaki bağlantısallığın geleceğinde belirleyici bir rol oynamayı sürdüreceğine işaret etti.

Bakan Uraloğlu, gün içinde de Brüksel'de Bağlantısallık Gündemi Platformu üst düzey açılış etkinliğinde konuşma yapmış ve çeşitli yetkililerle toplantılar gerçekleştirmişti.