Türkiye, AB ile ticaretinde iki ayda 2.68 milyar euro fazla verdi

17 Nisan 2019

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat); Avrupa Birliği ve Euro Bölgesi'nin şubat ayı uluslararası ticaret verilerini yayımladı.

Söz konusu dönemde AB'nin toplam ihracatı 156,3 milyar euro, ithalatı da 159 milyar euro oldu. AB, şubat ayında 2,7 milyar euro ticaret açığı verdi. Euro Bölgesi'nin ise şubat ayında toplam ihracatı 183,3 milyar euro, ithalatı ise 165,4 milyar euro seviyesinde gerçekleşti. Böylece Euro Bölgesi, yaklaşık 17,9 milyar euroluk ticaret fazlasına ulaştı.

Eurostat verilerine göre Türkiye; şubat ayında AB ülkelerine 6 milyar 528,2 milyon euro ihracat, 5 milyar 650,6 milyon euro da ithalat gerçekleştirdi. Böylece, Türkiye şubat ayında AB ile 877,6 milyon euro ticaret fazlası verdi. Yılın ilk 2 ayına bakıldığında ise Türkiye; AB ile ticaretinde toplam 2 milyar 684,4 milyon euro fazla verdi.

Kaynak: AA