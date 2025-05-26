Türkiye-ABD ticaret müzakerelerinde üçüncü tur! Bakanlıktan açıklama geldi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın nisan ayı içinde ABD Ticaret Bakanı H. Lutnick ve ABD Ticaret Temsilcisi Büyükelçi J. Greer ile yaptığı video konferans görüşmesinde kararlaştırılan iş birliği konularını görüşmek üzere; Ticaret Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu başkanlığındaki teknik heyet, ABD Ticaret Temsilciliği ile görüşmelerde bulunmak üzere 22 Mayıs 2025 tarihinde Washington D.C.'yi ziyaret etmiş ve Ticaret Temsilci (USTR) Yardımcısı Bryant Trick ve ABD'li yetkililer ile bir araya geldi.

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmenin ana konusunu, ABD'nin son dönemde hayata geçirdiği ve mütekabiliyet esaslı ticaret politikalarının dünyadaki yansımaları ile bu dönemde iki ülke arasında ticaretin ilerletilmesi için alınabilecek yeni politika adımları oluşturdu.

100 milyar dolarlık ticaret hedefi

Açıklamada şu bilgiler verildi:

"Bu ziyaret sırasında, özellikle ABD ile ticaretimizde son on yılda sağlanan ivmenin devam etmesi, 100 milyar dolarlık ticaret hedefinin yakalanması ve her iki ülke firmalarının pazarlara erişimlerinin kesintisiz sürmesi ile yatırımların teşvik edilmesi için atılabilecek ilave adımlar ele alınmıştır; ticaretin kolaylaştırılması ve iş ortamının iyileştirilmesi için muhtemel öneriler değerlendirilmiştir.

Toplantıda, Türkiye ile ABD arasında hemen her sektörde karşılıklı ticaret ve yatırım imkânları bulunduğu, ülkemiz ile ABD arasında yeni teknolojiler, inovasyon, imalat, yapay zekâ, siber güvenlik gibi alanlarda büyük potansiyel bulunduğu karşılıklı olarak teyit edilmiştir. Ayrıca savunma ve enerji sektörleri, iş birliğinin hızla ilerlediği diğer kritik alanlardır.

Bu oldukça yüksek iş birliği potansiyelinin en etkin ve verimli şekilde kullanılması ve muhtelif yeni uygulamalardan en az şekilde etkilenmesi için ortaklaşa yürütülebilecek çalışmaların ele alındığı ziyaret sırasında; ticaretin dengeli bir şekilde karşılıklı artırılması ve çeşitlendirilmesinin, yatırımların teşvik edilmesinin yeni dönemde ortak öncelik olduğu vurgulanmıştır.

Bu kapsamda, ABD ile temaslarımız sürecek ve birçok sektörde firmalarımızın ABD pazarına giriş şartlarını iyileştirmek için fırsatları değerlendirecek gerekli adımları atmayı sürdüreceğiz.

ABD ile ortak anlayış içinde, yapıcı, ticaret ve ekonomi alanında hızlı ve kapsamlı adımlar üzerinde en kısa sürede anlaşıp harekete geçmek için çalışmaya devam edeceğiz."