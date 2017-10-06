Türkiye AB'de yoksulluğun en fazla düştüğü ikinci ülke

06 Ekim 2017

Türkiye, seçilmiş Avrupa Birliği (AB) ülkeleri içinde Finlandiya'nın ardından yoksulluk oranında en fazla düşüşün kaydedildiği ülke oldu.

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) yayımladığı bültene göre, Avrupa İstatistik Ofisi'nin (Eurostat) seçilmiş Avrupa Birliği ülkeleri içinde eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert medyan gelirinin yüzde 60'ı dikkate alınarak belirlenen yoksulluk sınırına göre, 2015 yılına kıyasla 2016'da yoksulluk oranında en fazla düşüşün olduğu ülke 0,8 puanla Finlandiya olurken, bu ülkeyi 0,7 puan azalışla Türkiye, İngiltere ve Letonya izledi. Türkiye'de yoksulluk oranı, 2015'te yüzde 21,9 düzeyindeyken 2016'da yüzde 21,2'ye geriledi.

Seçilmiş Avrupa Birliği ülkeleri içinde en yüksek yoksulluk oranına sahip ülke, yüzde 25,5 ile Sırbistan olurken, bu ülkeyi yüzde 25,3 ile Romanya ve yüzde 22,9 ile Bulgaristan takip etti.

Söz konusu ülkeler arasında en düşük yoksulluk oranına sahip ülke yüzde 9,7 ile Çekya olurken, bu ülkeyi yüzde 11,6 ile Finlandiya ve yüzde 11,9 ile Danimarka izledi.

Geçen yıl bir önceki yıla göre yoksulluk oranında artışın en yüksek olduğu ülkeler ise 1,7 puanla İsveç, 1,2 puanla Hollanda ve 0,9 puanla Bulgaristan oldu.

Kaynak: AA