Türkiye, ABD'nin Gazprombank yaptırımında muafiyet istedi

ABD yönetimi, Rusya'nın uluslararası finans sistemini kullanmasını engellemek amacıyla Gazprombank'a yaptırım uyguladı. Bu bankayla işbirliği yapan kurumlar da yaptırımla tehdit edildi. Rus Gazprombank ise ABD'nin yeni yaptırımları nedeniyle banka faaliyetlerinin etkilenmeyeceğini bildirdi.

'Yaptırımlar Türkiye'yi etkiler'

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı öncesi Gazprombank'a yönelik aldığı yaptırım kararını değerlendirdi.

Enerji bakanı, yaptırımların Türkiye'yi nasıl etkileyeceğini "Yaptırımlar Türkiye'yi etkiler. Para ödeyemeyiz, para ödeyemezsek malı alamayız. Dışişleri Bakanlığı görüşüyor" sözleriyle değerlendirdi.

İran'ı hatırlattı

Bayraktar, Türkiye'nin kışa girerken arz güvenliği açısından gaza ihtiyacı olduğunu dile getirdi.

Bakan şöyle devam etti: "Sanayinin gaza ihtiyacı var. Dolayısıyla arz güvenliği kapsamında bizim (Rus gazı) buna ihtiyacımız var. Geçmişte bir dönem İran yaptırımları oldu. Orada doğal gazda bir muafiyet vardı. Benzer şeyi burada da Amerika'dan istiyoruz."

'Eğer muafiyet verilmezse...'

ABD Başkanı Joe Biden'ın yetkilerini halefi Donald Trump'e devretmesinden önce bu kararı aldığını belirten Bayraktar, "İşin kötü tarafı bu ambargoların konması 1 gecede, kalkması biraz uzun sürebilir." ifadesini kullandı.

Bakan Bayraktar, Türkiye için enerji arz güvenliğinin önemli olduğuna dikkati çekerek, "Eğer böyle bir muafiyet Türkiye'ye verilmezse, bu direkt Türkiye'yi etkiler. Burada Rusya falan hedef değil, direkt Türkiye hedef demektir." diye konuştu.

Biden yönetiminin yönetimden çekilmeden önce Trump'a kötü bir tablo bırakmak istediği yönündeki iddiaları değerlendiren Bayraktar, "Onların kendi arasında, beni hiç ilgilendirmiyor. Benim ülkeme gaz getirmem lazım." dedi.