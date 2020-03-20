Türkiye, AB’nin çelik kararını DTÖ’ye şikayet etti

20 Mart 2020

Mehmet KAYA

ANKARA- Türkiye, Avrupa Birliği’nin 2018 yılında Türkiye aleyhine başlattığı çelik ürünleri korumasını Dünya Ticaret Örgütü’ne (DTÖ) şikayet etti. Şikayet kapsamında DTÖ gözetiminde anlaşmazlık müzakereleri yapılacak. DTÖ, 19 Mart itibariyle şikayeti üyelerine duyurdu.

Türkiye, Avrupa Birliği’nin tarife-kota ve ek vergiler şeklinde açtığı soruşturma ve yürürlüğe koyduğu uygulamaların Türk çelik ürünlerinin ihracatını engelleyici haksız uygulamalar olduğunu belirtti. Bunun da GATT anlaşması kapsamında haksız uygulama olarak niteledi.

Avrupa Birliği, ABD’nin ilk demir-çelik ürünleriyle başlattığı “ticaret savaşları” kapsamında Türk çelik ürünlerine karşı Mart 2018’den başlayarak geçici tedbirlerle koruma uygulaması başlatmıştı. Türkiye bu uygulamaların haksız olması ötesinde, amacının dahi AB için geçerli olmadığını belirtmişti. Buna karşılık soruşturmalarını tamamlayan Avrupa Birliği Şubat 2019’da Türkiye’den 26 çelik ürüne kesin koruma önlemi uygulama kararı almıştı. Bu süreçte Türkiye ile aynı ürünleri ithal ettiği bazı ülkeleri uygulama kapsamında bırakan AB, buna karşılık Türkiye’ye uyguladığı kotaları da azaltma yoluna gitmişti.

Türkiye’nin şikayetiyle birlikte AB’nin kesin koruma kararına karşı resmi anlaşmazlık süreci DTÖ gözetiminde başlamış oldu. Türkiye’nin müzakere talebiyle birlikte taraflar DTÖ gözetiminde 60 gün boyunca anlaşmazlığı müzakere ederek çözmeye çalışacak. Başarı sağlanamazsa uluslar arası hukuk çerçevesinde Türkiye’nin şikayeti DTÖ’nün ilgili birimlerince karara bağlanacak.

Türkiye: AB’nin tutumu gerekçesini karşılamıyor

Türkiye, ABD’nin başlattığı demir-çelik sektörüne yönelik ticaret savaşları çerçevesinde bütün dünyada demir-çelikte koruma duvarlarının yükseltilmesi sürecinde, Avrupa Birliği’nin de benzer kararları alırken Türkiye’ye yönelik de koruma uygulamasını haksızlık olarak niteliyor. Ticaret Bakanlığı, Türkiye aleyhine koruma önleminde AB’nin iç üretimini koruma gerekçesi sunduğunu ancak gerçek durumda ürünlerin Türkiye yerine başka ülkelerden ithalatla tedarik edildiğini belirtiyor.

Türkiye AB korumasına karşı uzun süredir girişim yürütüyordu.