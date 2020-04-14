Türkiye Açık Kaynak Platformu çalışmalarına kalkınma ajanslarından 30 milyon liralık katkı

14 Nisan 2020

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank,"Açık Kaynak Platformu kanalıyla kodlama eğitim programları düzenleyecek ve Bilişim Vadisi ile İstanbul'da yazılım okulları açacağız." diye konuştu.

Varank, "Türkiye'nin aşı üretim tesisi olmadığı söyleniyor, doğru değil. Bu yönde yapılan açıklamalar bence iyi niyetli de değil." ifadelerini kullandı.