Ticaret Bakanlığı ev sahipliğinde, Afrika Birliği koordinasyonunda ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) organizasyonuyla düzenlenen Türkiye-Afrika İş ve Ekonomi Forumu İstanbul’da başladı.

Anadolu Ajansı’nın (AA) Global İletişim Ortağı olduğu etkinlik bu yıl, “Türkiye-Afrika İlişkilerini Güçlendirerek Ortak Kazanımları Paylaşmak” temasıyla gerçekleştiriliyor.

Forumun açılışıyla birlikte iki kıta arasında ticaret, yatırım ve sürdürülebilir kalkınma alanlarında iş birliğini artırmaya yönelik önemli mesajlar verildi.

Tarım, enerji, madencilik ve savunma öncelikli alanlar arasında

Forumun öncelikli sektörleri; tarım ve gıda, yenilenebilir enerji, madencilik, otomotiv, tekstil, ulaşım ve lojistik, inşaat ve taahhüt, savunma sanayisi ve dijital teknolojiler olarak belirlendi.

Etkinlik kapsamında iki gün boyunca şu paneller düzenlenecek:

* “Rekabetçi ve İşbirlikçi Tekstil Değer Zincirleri”

* “Afrika’nın Altyapı İhtiyaçlarının Finansmanı: Türkiye’nin Yap-İşlet-Devret Deneyimi”

* “İlaçlar ve Medikal Malzemeler”

* “Türkiye-Afrika Lojistik Merkezi”

* “Türkiye-Afrika Kadın Liderlik ve Girişimcilik Diyaloğu”

* “Gıda Güvencesi ve Sürdürülebilir Gıda Üretimi”

Ayrıca Mozambik, Nijerya ve Mısır gibi ülkelerin yatırım fırsatlarının ele alınacağı ülke sunumları, G2B (hükümet-şirket) ve B2B (şirketler arası) görüşmelerle eş zamanlı olarak yapılacak.

Üst düzey katılım: Erdoğan ve Afrika liderleri İstanbul’da

Foruma, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Afrika Birliği Dönem Başkanı ve Angola Cumhurbaşkanı Joao Goncalves Lourenço ile eşi Ana Afonso Dias Lourenço’nun yanı sıra; Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ve Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da katılacak.

Afrika tarafında ise Afrika Birliği Ekonomik Kalkınma, Ticaret, Turizm, Sanayi ve Madencilik Komiseri Francisca Tatchouop Belobe, DEİK Başkanı Nail Olpak ve Türkiye-Afrika İş Konseyleri Koordinatör Başkanı Fuat Tosyalı ile birlikte çok sayıda Afrika ülkesinin ekonomi, ticaret ve maliye bakanları yer alıyor.

İki gün sürecek forumun, Türkiye ile Afrika ülkeleri arasında ticaret hacmini artırma, yatırım projelerini hızlandırma ve yeni ortaklık modelleri oluşturma açısından önemli bir dönüm noktası olması bekleniyor.