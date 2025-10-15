Türkiye-Afrika İş ve Ekonomi Forumu yarın İstanbul’da başlıyor

Ticaret Bakanlığı tarafından düzenlenen 5. Türkiye-Afrika İş ve Ekonomi Forumu (TABEF), 16-17 Ekim tarihlerinde İstanbul Kongre Merkezi (ICEC)’nde gerçekleştirilecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımının beklendiği forumda, 54 Afrika ülkesinden bakanlar, bakan yardımcıları, üst düzey kamu görevlileri ve yaklaşık 3 bin iş insanı yer alacak.

Bu yıl forumun ana teması, küresel belirsizliklere rağmen işbirliğini güçlendirmeye odaklanan “Küresel Ekonomik Belirsizlikte Yol Almak: Türkiye-Afrika Ortaklığının Güçlendirilmesi” olacak.

Afrika Stratejisi 21. yılında

Ticaret Bakanlığı, 2003 yılında başlatılan “Afrika Stratejisi” çerçevesinde Türkiye’nin kıtayla ticaret ve yatırım ilişkilerini geliştirmeye öncelik veriyor.

Bu strateji sayesinde, Türkiye-Afrika ticaret hacmi 2003’teki 5,4 milyar dolardan 37 milyar dolara, yatırımlar ise 15 milyar doların üzerine çıktı. Türk firmalarının kıtada üstlendiği projelerin toplam değeri ise 11,4 milyar doları aştı.

Toplam dış ticaretin bu yıl 98 milyar dolara ulaşması, iki taraf arasındaki ekonomik bağların geldiği noktayı ortaya koyuyor.

Bakanlar ve liderler bir araya gelecek

Forum kapsamında düzenlenecek tematik bakanlar toplantısı ve sektörel panellerde, Türkiye ile Afrika ülkeleri arasında ortak yatırım alanlarına yönelik somut adımlar ele alınacak.

Etkinlikte, G20 Dönem Başkanı Güney Afrika Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Paul Mashatile de konuşma yapacak.

Ayrıca, Türkiye’den Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım Bakanı İbrahim Yumaklı ve Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Afrikalı mevkidaşlarıyla birlikte katılımcılara hitap edecek.

Emine Erdoğan “Kadın Liderliği” oturumuna katılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın katılımının beklendiği “Kadın Liderliği ve Girişimcilik Diyaloğu” oturumunda, kadınların iş dünyasındaki rolü ve Afrika ile Türkiye’de kadın girişimciliğinin güçlendirilmesi ele alınacak.

Bu oturumun, kıtanın kalkınmasında kadın istihdamının ve girişimciliğin artırılması yönünde önemli mesajlar içermesi bekleniyor.

Forumun hedefi: Somut çözümler ve yeni işbirlikleri

Forum boyunca gıda güvencesi, altyapı finansmanı, dijital üretim, ilaç ve tekstil değer zincirleri, enerji, madencilik, lojistik ve sivil havacılık gibi alanlarda potansiyel ortaklıklar masaya yatırılacak.

Ayrıca B2B görüşmeleri, ticaret müşavirleriyle toplantılar ve ülke sunumları ile yatırımcılar Afrika’daki fırsatları doğrudan yetkililerden dinleme imkânı bulacak.