Türkiye, Afrika’da sağlık yatırımlarını genişletiyor

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, İstanbul Kongre Merkezi’nde düzenlenen Türkiye-Afrika İş ve Ekonomi Forumu kapsamında gerçekleştirilen “İlaç ve Medikal Malzemeler” başlıklı panelde konuştu.

Bakan Memişoğlu, Türkiye’nin yalnızca sağlık hizmeti sunumunda değil, üretim, teknoloji ve Ar-Ge alanlarında da önemli ilerleme kaydettiğini belirtti.

Memişoğlu, “Kendi cihazını, yazılımını, ilacını ve aşısını üreten ülkemiz, sağlıkta üretim kapasitesini her geçen gün güçlendirmektedir. Bu alanda Afrika ülkeleriyle ortak çalışmalar yürütmeye hazırız” dedi.

“Sağlıklı Türkiye Yüzyılı vizyonu hayata geçiriliyor”

Türkiye’nin son çeyrek asırda sağlık sisteminde büyük bir dönüşüm gerçekleştirdiğini hatırlatan Memişoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde koruyan, geliştiren ve üreten sağlık modeliyle “Sağlıklı Türkiye Yüzyılı” vizyonunun hayata geçirildiğini söyledi.

Modern şehir hastaneleri, dijital sağlık sistemleri ve koruyucu sağlık hizmetleriyle Türkiye’nin uluslararası ölçekte örnek gösterilen bir sağlık altyapısına sahip olduğunu vurgulayan Memişoğlu, “Kovid-19 sürecinde güçlü altyapımız ve nitelikli insan kaynağımız sayesinde vatandaşımıza kesintisiz sağlık hizmeti sunduk” ifadelerini kullandı.

Afrika’da Türk hastaneleriyle hizmet ve eğitim bir arada

Memişoğlu, Türkiye’nin Afrika ülkelerinde kurduğu sağlık tesisleriyle sadece hizmet sunmakla kalmadığını, aynı zamanda yerel sağlık çalışanlarının bilgi ve becerilerini geliştirdiğini söyledi.

Bu kapsamda Afrika’daki örnek projelere değinerek, şu bilgileri paylaştı:

"Somali Mogadişu’daki 336 yataklı Türkiye Recep Tayyip Erdoğan Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Sudan Nyala’daki 150 yataklı Türkiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nijer’deki 44 yataklı Türkiye Dostluk Hastanesi, Türkiye’nin kıtadaki kalıcı sağlık vizyonunun somut göstergeleri olarak öne çıkıyor."

Memişoğlu, “Kıtada kurduğumuz sağlık tesisleriyle yalnızca sağlık hizmeti sunmakla kalmıyor, aynı zamanda bilgi transferi ve ileri düzey ameliyatlarla hizmet kapasitesini artırıyoruz.” dedi.

“Sağlık, kalkınma için stratejik bir köprüdür”

Türkiye’nin sağlık alanındaki üretim kapasitesinin Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) çatısı altında geliştirildiğini belirten Memişoğlu, fikirden ürüne uzanan bir inovasyon ekosisteminin oluşturulduğunu söyledi.

Memişoğlu, “Üreten sağlık modelimizi yalnızca kendi ihtiyaçlarımızı karşılayan değil, aynı zamanda teknoloji ve ürün ihraç eden bir yapıya dönüştürüyoruz. Sağlık, kalkınma ve teknoloji için stratejik bir köprüdür; biz bu köprüyü Afrika ülkeleriyle birlikte daha da güçlendirmeye kararlıyız” diye konuştu.

Panele, İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar ve çok sayıda yerli-yabancı katılımcı da iştirak etti.