Marketler pazar günü kapalı mı olacak? AVM'ler pazar günü kapalı mı olacak? AVM'ler kapanacak mı? Pazar günü AVM açık mı? Alışveriş merkezi ne zaman açık?

Türkiye Alışveriş Merkezleri ve Perakendeciler Federasyonu (TAMPF), zincir marketlerin pazar günü kapatılacağı yönündeki haberlere ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Federasyondan yapılan açıklamada, bazı basın ve yayın organlarında esnaf ve perakendecinin pazar günü kapalı olması yönünde bir anlaşmaya varıldığına dair haberlerin yer aldığı belirtilerek, kamuoyunu doğru bilgilendirme ihtiyacının doğduğu ifade edildi.

Türkiye genelinde organize perakendenin gıda ve gıda dışı alanlarda yüzde 90’ından fazlasını temsil eden, yedi dernekten oluşan sektörün çatı kuruluşu TAMPF olarak zincir marketlerin pazar günü kapatılmasına yönelik herhangi bir karar ya da görüş birliği bulunmadığı vurgulandı.

Açıklamada, mevcut teknik ve ekonomik verilerin haftanın bir günü zorunlu kapanmanın tüketici tercihlerini olumsuz etkileyeceğine, fiyat istikrarı üzerinde baskı oluşturacağına ve kayıtlı ekonomi açısından ciddi riskler doğuracağına işaret edildi.

Zorunlu kapanmanın tedarik zincirinde kırılmalara yol açabileceği belirtilen açıklamada, özellikle gıda sektöründe sürekliliğin aksaması, zayiatların artması ve verimlilik kayıplarının derinleşmesinin kaçınılmaz olacağı kaydedildi. Bu durumun üretimden lojistiğe kadar tüm değer zincirini olumsuz etkileyeceği ifade edildi.

Federasyon, haftalık zorunlu kapanma uygulamasının istihdamda ciddi kayıplara yol açacağı ve ekonomik faaliyetleri daraltacağına dikkat çekerek, pazar günü kapatma önerisinin sektörün tamamını temsil eden ortak bir görüş olmadığı ve TAMPF’nin bu öneriye açıkça karşı olduğu vurgusunu yineledi.