Adana Sanayi Odası (ADASO) ve Almanya Ankara Büyükelçiliği işbirliğinde Türkiye-Almanya Yatırım ve İşbirliği Günü'nün ikincisi Adana'da düzenlendi. Etkinlikte konuşan Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Jürgen Schulz, Türkiye ve Almanya arasında çok yönlü ve yoğun ilişkiler bulunduğunu söyledi.

Türkiye’nin 7 bin 500 Alman şirket temsilciliğine sahip olduğuna dikkat çeken Schulz, “Bunlarda hem Türkiye hem uluslararası pazarlar için üretim yapılıyor. Ülkelerimiz arasında ikili ticaret hacmine bakıldığında 2020 yılı için 36,6 milyar euroluk bir ticaret hacmi elde edildi ama tabii ki bununla yetinmek istemiyoruz. Bu rakamı dış ticaret açısından daha da geliştirmek istiyoruz. Dış ticaret ortakları arasında Almanya tabii ki zirvedeydi Türkiye açısından. Elbette ki bunun böyle kalmasını istiyoruz ve daha da çok çaba sarf ediyoruz. İlişkilerin öbür tarafına da bakıldığında Almanya'da yaşayan 3 milyonun üzerinde Türk kökenli insanın da katkılarını dikkate almamız gerekmektedir. Neredeyse 100 bin Türk kökenli işletme bulunuyor. Bunlar çok ciddi bir şekilde 500 bin kişiye istihdam sağlıyor ve yılda 50 milyar euro değerinde bir ticaret hacmine sahipler."

Katılımcılardan ticaret hacminin artırılması mesajı

Adana Valisi Süleyman Elban da özellikle son 150 yıllık dönemde Türkiye ve Almanya'nın, birbirleriyle yoğun şekilde irtibatlı olmasından dolayı birbirlerini çok iyi tanıdığını aktardı. Son dönemde karşılıklı yatırımların arttığını bildiren Elban, bu seviyenin daha da üzerine çıkılabileceğini dile getirdi.

ADASO Başkanı Zeki Kıvanç ise Almanya'nın, Türkiye'nin hem ihracatında hem ithalatında ilk sıralarda yer aldığını belirterek, "Almanya, ülkemiz için Avrupa'da önemli bir merkez. Almanya için de ülkemiz ve özelikle Adana'mız, Orta Doğu ve diğer pazarlara açılan bir kapı konumunda. Bu dostluğun kazan kazan anlayışıyla geliştirilmesi iki ülkenin de gücüne güç katacaktır." ifadelerini kullandı.