Türkiye altın rezervi sıralamasını korudu

30 Ekim 2020

Türkiye, yılın üçüncü çeyreğinde en fazla altın satışı yapan ülkelerde biri oldu, ancak en yüksek altın rezervine sahip ülkeler arasındaki yerini korudu.

Dünya Altın Konseyi (World Gold Council) tarafından açıklanan rapora göre, 2019 sonunda

14. sırada bulunan Türkiye, bu yılın ikinci çeyrek döneminde 12. sıraya yükselmişti. Yılın 3.çeyrek döneminde de bu sıra değişmedi.

Dünya Altın Konseyinin raporuna göre, Türkiye'nin altın rezervleri 2020 yılı 3.çeyrekte 22 ton düşüşle 561 ton olarak açıklandı. Önceki dönem rezerv 583,0 ton seviyesindeydi.

Özbekistan 34,9 ton altın satışıyla ilk sırada yer alırken, Türkiye ikinci sırada satış yapan ülke oldu.

ABD 8 bin 133,5 ton rezervle ilk sıradaki yer alırken, Almanya 3 bin 362,4 ton ile ikinci sırada, IMF 2 bin 814,0 ton ile üçüncü sırada bulunuyor. İlk üç sırada bir önceki döneme göre değişiklik olmadı.

WGC verilerine göre, en büyük altın rezervine sahip 40 ülke şu şekilde sıralandı:

Sıra Ülke (Ton)

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1 ABD 8.133,5

2 Almanya 3.362,4

3 IMF 2.814,0

4 İtalya 2.451,8

5 Fransa 2.436,1

6 Rusya 2.298,7

6 Çin 1.948,3

8 İsviçre 1.040,0

9 Japonya 765,2

10 Hindistan 668,2

11 Hollanda 612,5

12 Türkiye 561,0

13 ECB 504,8

14 Tayvan 423,6

15 Kazakistan 383,6

16 Portekiz 382,6

17 S.Arabistan 323,1

18 İngiltere 310,3

19 Özbekistan 307,3

20 Lübnan 286,8

21 İspanya 281,6

22 Avusturya 280,0

23 Polonya 228,7

24 Belçika 227,4

25 Filipinler 190,2

26 Cezayir 173,6

27 Venezuela 161,2

28 Tayland 154,0

29 Singapur 127,4

30 İsveç 125,7

31 G.Afrika 125,3

32 Meksika 119,9

33 Libya 116,6

34 Yunanistan 113,8

35 Güney Kore 104,4

36 Romanya 103,6

37 BIS 102,0

38 Irak 96,3

39 Mısır 79,9

40 Avustralya 79,6