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Türkiye altın rezervi sıralamasını korudu

Türkiye 3.çeyrekte en yüksek altın rezervine sahip ülkeler arasında 12. sıradaki yerini korudu, en fazla altın satan ikinci ülke oldu.

Türkiye altın rezervi sıralamasını korudu
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Türkiye, yılın üçüncü çeyreğinde en fazla altın satışı yapan ülkelerde biri oldu, ancak en yüksek altın rezervine sahip ülkeler arasındaki yerini korudu.

Dünya Altın Konseyi (World Gold Council) tarafından açıklanan rapora göre, 2019 sonunda
14. sırada bulunan Türkiye, bu yılın ikinci çeyrek döneminde 12. sıraya yükselmişti. Yılın 3.çeyrek döneminde de bu sıra değişmedi.

Dünya Altın Konseyinin raporuna göre, Türkiye'nin altın rezervleri 2020 yılı 3.çeyrekte 22 ton düşüşle 561 ton olarak açıklandı. Önceki dönem rezerv 583,0 ton seviyesindeydi.

Özbekistan 34,9 ton altın satışıyla ilk sırada yer alırken, Türkiye ikinci sırada satış yapan ülke oldu.

ABD 8 bin 133,5 ton rezervle ilk sıradaki yer alırken, Almanya 3 bin 362,4 ton ile ikinci sırada, IMF 2 bin 814,0 ton ile üçüncü sırada bulunuyor. İlk üç sırada bir önceki döneme göre değişiklik olmadı.

WGC verilerine göre, en büyük altın rezervine sahip 40 ülke şu şekilde sıralandı:

Sıra      Ülke                (Ton)
------    ---------            -------
1          ABD                8.133,5
2          Almanya         3.362,4
3          IMF                 2.814,0
4          İtalya               2.451,8
5          Fransa             2.436,1
6          Rusya              2.298,7
6          Çin                  1.948,3
8          İsviçre             1.040,0
9          Japonya           765,2
10        Hindistan         668,2
11        Hollanda         612,5
12        Türkiye           561,0 
13        ECB                504,8
14        Tayvan            423,6
15        Kazakistan      383,6
16        Portekiz           382,6
17        S.Arabistan      323,1
18        İngiltere           310,3
19        Özbekistan      307,3 
20        Lübnan            286,8
21        İspanya           281,6
22        Avusturya       280,0
23        Polonya           228,7 
24        Belçika            227,4
25        Filipinler          190,2
26        Cezayir            173,6
27        Venezuela       161,2
28        Tayland           154,0
29        Singapur          127,4
30        İsveç               125,7
31        G.Afrika          125,3
32        Meksika          119,9
33        Libya               116,6
34        Yunanistan      113,8
35        Güney Kore    104,4
36        Romanya         103,6
37        BIS                  102,0
38        Irak                  96,3
39        Mısır                79,9
40        Avustralya       79,6

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