“Türkiye Ar-Ge 250 Araştırması” için geri sayım başladı

Ekonomi ve İş Dünyası Portalı Turkishtime, bu yıl sekizincisini yayımlayacağı “Türkiye Ar-Ge 250 Araştırması” için çalışmalara başladı. 2013 yılından bu yana Türkiye’de inovasyon ve Ar-Ge’nin nabzını tutan Ar-Ge 250 Araştırması, geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da Ar-Ge’deki trendleri ortaya koyarak, Türkiye’nin katma değer yolculuğunun hangi noktada olduğunu gözler önüne sermesi bekleniyor.

Ekonomi ve İş Dünyası Portalı Turkishtime'den yapılan açıklamaya göre, tüm dünyada etkisi kısa sürede hissedilen COVID-19 salgını ile mücadele esnasında yapılması gereken yenilikçi çalışmaların önemi gün yüzüne bir kez daha çıkarken bu noktada da teknoloji firmalarının yapmış olduğu çalışmalar önem kazandı.

Bilim ve teknoloji alanında Ar-Ge çalışmalarının yürütüldüğü teknoparklar ve bölgede faaliyet gösteren firmaların bu dönemdeki bilimsel araştırmaları, ülke ekonomisi, inovasyon stratejileri ve büyüme noktasında bir kez daha gündeme geldi.

Pandemi süreci ile birlikte zorlu bir dönemece giren firmalar, çetrefilli şartlar karşısında Ar-Ge yatırımlarından geri durmamaya çalışırken, pandemi ile mücadelede Ar-Ge’nin önemini bir kez daha anlamış oldu. Başta aşı olmak üzere sağlık ekipmanlarında ciddi Ar-Ge çalışmalarının yapılmaya başlandığı Türkiye’de son yıllarda derinleşmeye başlayan Ar-Ge’nin önemi COVID 19’la daha da net bir şekilde görüldü.

Araştırma, firmaları Ar-Ge çalışmalarında motive ediyor

Pandemi ile geçen 2020 verileri ışığında Türkiye’nin Ar-Ge karnesini düzenlemek için bu yıl da çalışmalara start veren Turkishtime'ın Araştırma ile Ar-Ge kültürünün hızla gelişerek tabana yayılmasına katkı sunması, büyüme ve ihracat gücüne de ivme kazandırması bekleniyor.

"Geleceği tasarlamak", "yenilikçilik bilincinin yaygınlaşmasına ön ayak olmak", "rekabetçilik avantajı sağlamak", "küresel alanda söz sahibi olmak", "nitelikli bilgi üretimi ve nitelikli insan kaynağını beslemek", "sürdürülebilir ekonomiye ulaşmak" vizyonu ile yola çıkılan araştırma ile Türkiye’nin Ar-Ge kültürünün motive edilmesi amaçlanıyor.

Ar-Ge’ye dair her şey bu araştırmada

Verilen bilgiye göre araştırma, Türkiye ihracat sıralamasındaki ilk 500 firmaya, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na kayıtlı Ar-Ge merkezi olan firmalara ve Kamuoyunu Aydınlatma Platformu’yla Ar-Ge datası paylaşan firmalara gönderilen anketlere verilen yanıtlar/datalar ile hazırlanıyor. Anket formunun online ortamda doldurulduğu araştırmada, bu yolla cevap alınamayan firmalar araştırma konusunda deneyimli çağrı merkezi tarafından aranarak, anketlerin doldurulması sağlanıyor.

"Firmaların 2020 yılındaki Ar-Ge harcamaları", "2020 yılında yapılan harcama tutarının toplam ciro içindeki payı", "2021 yılı için planlanan Ar-Ge harcamaları", "Ar-Ge personel sayısı", "2020 yılında Ar-Ge merkezlerinde alınan; patent sayısı, faydalı model sayısı, tasarım tescil sayısı, marka sayısı" ve "2020 yılı Ar-Ge desteklerinden yararlanma oranı" Ar-Ge 250 Araştırması'nın temel datalarını oluşturacak.

Araştırma sonuçları 45 bin dataya ulaşacak

Türkiye Ar-Ge 250 Araştırması'nın 2020 yılı değerlendirmesi ve sonuçları, “2020 Yılı Turkishtime Türkiye Ar-Ge 250 Rapor Yayını” olarak yayımlanırken, 5 bin VIP adrese özel olarak ulaştırılacak. Araştırma sonuçları aynı zamanda basın aracılığıyla kamuoyu ile paylaşılacak, ayrıca ekonomi ve iş dünyasının karar vericilerinden oluşan 45 bin tekil dataya ise dijital newsletter yoluyla iletilecek.

Ar-Ge 250 Araştırması'nda bu yıl; "En çok Ar-Ge harcaması yapan ilk 250 firma", "En çok Ar-Ge harcaması yapan ikinci 250 firma", "Ar-Ge’de çalışan personel sayısına göre ilk 100 firma", "Ar-Ge merkezinde yürütülen proje sayısına göre ilk 100 firma", "Ar-Ge merkezinde çalışan lisans ve lisansüstü eğitimli personel sayısına göre ilk 100 firma", "Ar-Ge merkezinde alınan tasarım tescil sayısına göre ilk 50 firma", "Ar-Ge merkezinde alınan patent sayısına göre ilk 50 firma", "Ar-Ge merkezinde alınan marka sayısına göre ilk 50 firma", "Ar-Ge merkezinde alınan faydalı model sayısına göre ilk 50 firma", "Türkiye Ar-Ge 250 araştırması sonuç değerlendirmeleri", "Türkiye Ar-Ge 250 firmalarından Ar-Ge örnek projeleri", "Ar-Ge’de üniversite-sanayi iş birlikleri", "Ar-Ge destekleri", "Dünyadan yeni Ar-Ge proje örnekleri" gibi konulara yer verilecek.