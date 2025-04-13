Türkiye, asansör ihracatında dünyada 5'inci sırada

İnşaat Müteahhitleri Sanayici ve İş İnsanları Derneği (İMSİAD) üyeleri, HAS Asansör’ün ev sahipliğinde bir araya geldi. Kuruluşunun 45. yılını kutlayan HAS Asansör, üretim hattını iş insanlarına tanıttı. Yoğun katılımla gerçekleşen etkinlikte konuşan Türkiye Asansör Sanayicileri Federasyonu (TASFED) Başkanı Cem Bozdağ, Türkiye’nin asansör ihracatında İspanya ile birlikte dünyada 5. sırada yer aldığını belirtti.

1,2 milyar dolar ihracat fazlası

Bozdağ, son 5 yılda 1,77 milyar dolarlık ihracat yapıldığını, ithalatın ise 584 milyon dolar olduğunu ve sektörün yaklaşık 1,2 milyar dolar ihracat fazlası verdiğini söyledi.

Asansör kazalarının önüne geçilmesi için acil durum kılavuzu adı verilen basit bir parçanın önemine dikkat çeken Bozdağ, sismik durumlar için yangın sensörü uçlarının asansör makine dairesine getirilmesi gerektiğini vurguladı.

HAS Asansör CEO’su Pakize Kuşku, 45 yıldır sektörde olduklarını ve dünya genelinde 100 binden fazla paket asansör ile 7 kıtada projeler gerçekleştirdiklerini belirtti. Ar-Ge Müdür Yardımcısı Şamil Çahal ise yıllık 3.250 adet üretim yaptıklarını ve 89 ülkeye ihracat gerçekleştirdiklerini söyledi.

İMSİAD Başkanı Şeref Demir, uluslararası firmaların önemine değinerek güçlü firmaların desteklenmesi gerektiğini ifade etti. HAS Asansör Yönetim Kurulu Onursal Başkanı Sebahattin Şekerci, firmanın geleceğinden umutlu olduğunu dile getirdi. Kestel Belediye Başkanı Ferhat Erol da HAS Asansör’ün ilçe için önemli bir marka olduğunu vurguladı.

Etkinlikte, destek veren kurumlara plaket, firma çalışanlarına başarı belgesi verildi ve 45. yıl pastası kesildi.