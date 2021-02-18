Türkiye-Azerbaycan İş Forumu Ankara’da yapıldı

Azerbaycan’ın, Karabağ savaşının ardından bölge ve ülkenin ekonomik kalkınmasına yönelik girişimleri öncesinde Ankara’da Türkiye-Azerbaycan İş Forumu yapıldı. Toplantı sonucunda 11 anlaşma imzalandı. Toplantıda, Türkiye ile Azerbaycan arasında tercihli ticaret anlaşmasının genişletilmesi gündeme geldi.

Foruma, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Azerbaycan Cumhuriyeti Başbakanı Ali Esedov, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikayil Cabbarov, DEİK Başkanı Nail Olpak, Azerbaycan’da İhracat ve Yatırımları Teşvik Fonu (AZPROMO) Başkanı Yusif Abdullayev Azerbaycan Küçük ve Orta Ölçekli Girişimciliği Geliştirme Ajansı (KOBİA) Başkanı Orhan Mammadov, ve Türkiye-Azerbaycan İş Konseyi Başkanı Selçuk Akat katıldı.

Nahçıvan ortak stratejik noktamız

Toplantıda konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, karma ekonomik komisyon toplantısının ana gündeminin tarım, ulaştırma ve savunma sanayii ile Karabağ’ın yeniden ihyası olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Nahçıvan’ın Türkiye ile Azerbaycan’ın ortak stratejik önem taşıyan unsuru olduğunu belirtti. Nahçıvan ile Azerbaycan’ın doğrudan bağlantısının sağlanmasının Bakü’yü büyük bir lojistik merkez haline getireceğini belirten Oktay, “Özellikle Avrupa-Çin arasında orta koridoru düşündüğümüzde Bakü’nün öneminin büyük olacağını görüyoruz” dedi.

Fuat Oktay, iki ülke arasında 15 milyar dolarlık ticaret hacminin daha da artırılması kararı alınacağını da açıkladı. Türkiye’nin Azerbaycan’a her türlü desteği vermeyi sürdüreceğini vurgulayan Oktay, ekonomik ilişkilerin de hızla geliştirilmesini istediklerini anlattı.

Türkiye’nin 2020’yi pozitif büyümeyle kapatmasını beklediğini, salgının etkisinin geçmesiyle de Türkiye’nin 10 büyük ekonomiden biri olması için büyük yatırımlar yapılacağını söyleyen Oktay, olumsuz propagandaya karşılık son aylarda Türkiye’ye 15 milyar dolarlık portföy yatırımı girdiğini belirtti. “Türkiye’ye yatırım yapan kazandı” diyen Oktay, yeni reform programının da kısa sürede açıklanacağını duyurdu.

Türkiye ve Azerbaycan’ın yaşadığı terör ve işgal sorunlarında, Karabağ işgalinin çözümünü engelleyen ülkeler ile Türkiye’de teröre destek veren ülkelerin aynı olduğunu söyleyen Oktay, “İki ülke gardaş diyorsak, ekonomiyi geliştireceğiz, Karabağ’ı ihya edeceğiz, lojistik imkanları geliştireceğiz. İş insanlarımız lojistik duvarlara, bürokratik engeller iş insanlarımızın arasına girmemeli” dedi.

Azerbaycan Başbakanı Esedov: Eylem planı hayata geçirilecek

Azerbaycan Başbakanı Ali Esedov ise Türkiye’ye ziyaretlerinin başarıyla devam ettiğini ve çok önemli somut sonuçlar beklediğini kaydetti. “Siyasi, iktisadi, enerji, nakliyat alanlarında işbirliğimiz var. Salgın iktisadi ilişkileri olumsuz etkiledi ama etki sınırlı kaldı. Stratejik işbirliği toplantısında kararlaştırılan unsurlar ve eylem planı hızla hayata geçirilecek” dedi. Esedov, Karabağ’da Türk şirketlerin otoyol inşaatına başladığını hatırlatarak, Fuzuli Havalimanı inşaatında da görev alacaklarını kaydetti. Başbakan Esedov, ikili ticaretin önündeki engellerin kaldırılmasına yönelik girişimlerde bulunacağını da belirtti.

Ticaret Bakanı Pekcan: Tercihli ticaret anlaşmasını hızla genişletmeliyiz

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, iki ülke arasındaki tercihli ticaret anlaşmasının genişletilmesine yönelik isteğin her iki tarafta da olduğuna vurgu yaparak, bu yönde girişimler gerçekleştiğini belirtti. “Tercihli ticaret anlaşmasını başlangıç olarak görüyoruz. Çok daha kapsamlı işbirlikleri yapmalıyız” diyen Ruhsar Pekcan, yeni listelerin paylaşıldığını kaydetti. Başta bazı gümrük indirimleri olmak üzere talepler olduğunu hatırlatan Ruhsar Pekcan, buların da çözümü için yakın işbirliği içinde olduklarını, Hazine ve Maliye Bakanlığı’na Azerbaycan’dan bir liste ulaştığını bildirdi. Ruhsar Pekcan, Nahçıvan-Azerbaycan doğrudan bağlantısı ile bölgenin çok daha olumlu bir sürece gireceğini de vurguladı. Ticaret Bakanı Pekcan, Azerbaycan, Türkiye, Gürcistan arasındaki üçlü işbirliği benzeri yapılarla Azerbaycan ve Türkiye işbirliğinin üçüncü ülkelerde de geliştirilmesi yönündeki çabaları önemsediklerini anlattı.

Azerbaycan Ekonomi Bakanı Cabbarov: Stratejik işbirliği de aramalıyız

Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikayil Cabbarov ise konuşmasında ülkesinin özelleştirme ve sanayinin geliştirilmesi yönünde bir programı hayata geçirdiğini, sayısallaşma ve ileri teknolojilere yönelik de bir merkez kurduğunu hatırlattı. Türkiye ile başta Karabağ’ın ihyası ve o bölgede ekonominin geliştirilmesi için işbirliğine hazır olduklarını belirten Cabbarov, bölgenin madenlerinin işletilmesine de sıcak baktıklarını vurguladı. İki ülkenin ortak fon oluşturması dahil bir dizi gelişme alanı bulunduğunu belirten Cabbarov, “Sadece günlük değil, stratejik konularında da işbirliğimiz gelişmeli. Karabağ’da altyapı ve üst yapı Ermeniler tarafından tahrip edildi. Bu bölgeyi ihya edeceğiz. Büyük imkanlar doğuyor ve faaliyetler başladı. Ulaşım-lojistik konuları da gündemimizde bulunuyor” dedi.

DEİK Başkanı Olpak: Kamu-Özel ortaklığını birlikte yapabiliriz

DEİK Başkanı Nail Olpak da konuşmasında, iş insanları olarak tercihli ticaret anlaşmasının genişletilmesini önemsediklerini belirtti. “Sağlık ve madencilikten başlayıp çok farklı alanlarda işbirliği imkanı var” diyen Nail Olpak, Azerbaycan’a yatırım ve iş imkanına yönelik Azerbaycan Kalkınma Ajansının ertelenen road-show’una katkı vermeye hazır olduklarını bildirdi. Olpak kamu-özel ortaklığında Türkiye’nin deneyimi olduğunu belirterek, “İşbirliği konusunda, Türkiye 100 milyar doların üzerinde PPP gerçekleştirdi. Proje bazında bilgi paylaşımına hazırız” dedi. Olpak, Türkiye’de kalite ve tescil alan ürünlerin Azerbaycan’da tekrar teste tabi tutulmaması, gümrük vergilerinde indirim ve uluslar arası alanda iki ülkenin diaspora örgütlerinin işbirliğini talep ettiklerini açıkladı.

Azerbaycan’da İhracat ve Yatırımları Teşvik Fonu (AZPROMO) Başkanı Yusif Abdullayev Türk iş insanlarının finansal olarak teşviki konusunda katkı vermeye hazır olduklarını belirtirken, Azerbaycan Küçük ve Orta Ölçekli Girişimciliği Geliştirme Ajansı (KOBİA) Başkanı Orhan Mammadov da KOSGEB ile ikili anlaşmalar yaptıklarını ve teşvik-idari yapının oluşturulması için çalışma yürüttüklerini belirtti. Mamadov, “İşbirliğimiz için geniş bir alan var. Görevimiz bu işbirliğini teşvik etmek görevimiz. Her iki pazarın mal ve hizmetlerin değişimi, işbirliğinin gelişmesi için teşvikler gerekli. İnanıyorum ki dostlğumuzu iktisadi alanda da göstereceğiz” dedi.

Bu arada toplantının açılışında konuşan Türkiye-Azerbaycan İş Konseyi Başkanı Selçuk Akat’ın “Karabağ’da faaliyeti iş olarak değil, görev olarak biliyoruz” sözlerinin Azerbaycan Başbakanı tarafından da altı çizildi. Akat, Türkiye-Azerbaycan arasında demiryolu taşımacılığının başlamasıyla Türkiye Rusya, Türkiye Çin güzergahının karlılığının şimdiden ispatlandığını vurguladı.