Türkiye-BAE arasında uzay alanında işbirliği zaptı

Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde düzenlenen Türkiye - BAE Yatırım Çalıştayı çerçevesinde Türkiye Uzay Ajansı ile BAE Uzay Ajansı arasında işbirliği zaptı imzalandı. İşbirliği zaptıyla uzay araştırmaları, teknolojileri ve uygulamaları alanında iki ülke insan kaynağı yetiştirecek, bilgi ve tecrübe paylaşımı yapacak.

Yörünge altı uçuşlar, fırlatma, roket, görüntüleme uydu sistemleri alanlarında ortak Ar-Ge çalışmaları gerçekleştirilecek. Şehir ve bölge planlama, afet yönetimi, doğal kaynak tarama konularda sosyoekonomik alanda uzay çalışmaları yapılacak.

“Bağları daha da güçlendirmek için tekrar gelmiş bulunmaktayız"

İki ülkenin kamu kurumu yetkililerinin bir araya gelerek sunum yaptı çalıştayın öğleden sonraki bölümünde konuşan Birleşik Arap Emirlikleri Sanayi ve İleri Teknoloji Bakanı Dr. Sultan Ahmed Al Jaber, şunları kaydetti: “Hem dostum hem de meslektaşım Bakan Mustafa Varank'a ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na BAE heyetini Türkiye'ye davet ettikleri ve bu son derece önemli toplantının gerçekleşmesine vesile oldukları için teşekkürlerimi sunarım. İstanbul'a ve bu güzel ülkeye iki ülke arasındaki güçlü bağları daha da güçlendirmek için tekrar gelmiş bulunmaktayız. Elbette BAE'nin liderliğinde bir ittifak kurduğumuz bu toplantı, görüşme, her iki ülke için öncelik teşkil eden pek çok sektörde son derece heyecan verici yatırım fırsatlarının araştırılmasına olanak tanıyacak pek çok toplantıdan bir tanesidir. BAE ve Türkiye on yıllardır son derece özel, yakın, sosyal, ekonomik, ticari ve kültürel bağlarla birbirlerine bağlıdır. Ülkelerimiz, halkları ve bölge ülkelerinin sürdürülebilir bir ekonomik büyümeden istifade edebilmesi için ortak bir vizyon paylaşmaktadır. İki ülke arasındaki ticarete dair rakamlar da bunu doğrular niteliktedir.”