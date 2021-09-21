Türkiye, BAE ile enerji yatırımlarını görüşecek

Enerji Bakan Yardımcısı Alparslan Bayraktar, Türkiye'de potansiyel enerji yatırımları konusunda Birleşik Arap Emirlikleri'nden yetkililerle görüşeceğini söyledi.

Birleşik Arap Emirlikleri'nde yapılan Gastech 2021 konferansındaki konuşmasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bayraktar, BAE'li yetkililerle yarın görüşeceğini ifade etti.

Bayraktar konferansta yaptığı konuşmada ise Türkiye'nin doğalgaz tüketiminin bu yıl 60 milyar metreküp olmasını beklediğini ifade etti.

Bakan Yardımcısı Bayraktar, yükselen doğalgaz fiyatlarının zorlayıcı olacağını da sözlerine ekledi.

Resmi verilere göre Türkiye'nin geçen yılki yurtiçi tüketimi 48.26 milyar metreküp olmuştu.

Doğalgaz fiyatları zirveden inmiyor

Küresel düzeyde doğalgaz fiyatlarındaki artış Türkiye'yi de etkilemeye devam ediyor.

Spot doğalgaz piyasası referans fiyatı 14 Eylül'de 2 bin 275 lira ile zirveyi görmüş, ardından yükselişini sürdürmüştü.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 2 bin 430 lira 89 kuruş olarak belirlenmişti.

Gazprom'dan Türkiye'de rekor ihracat

Gazprom, bu yılın başından itibaren Türkiye’ye yapılan doğalgaz ihracatının 20,3 milyar metreküpe ulaştığı bildirilmişti.

Şirket, Türkiye’ye geçen yılın aynı döneminde 8 milyar metreküp tedarik etmişti.

Gazprom, Türkiye’ye söz konusu dönem için rekor oranda doğalgaz tedarik ettiğini açıklamıştı.