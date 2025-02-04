Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Başkanı Çakar'dan KKM açıklaması

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Başkanı Alpaslan Çakar, 144 milyar dolardan 29 milyar dolara düşen KKM'nin görevini tamamladığını belirtti. KKM'nin toplam mevduat içerisindeki payının yüzde 5,3'e gerilediğini belirten Çakar, bu yıl KKM mekanizmasının tamamen biteceğini öngördü.

Çakar açıklamalarının devamında şöyle konuştu:

"Uygulanan program sayesinde iç talep kontrol altına alındı, cari işlemler açığı ciddi anlamda düştü, emtia ve enerji fiyatları Türkiye'nin lehine gelişti.

Bütün bunlar dikkate alındığında enflasyon belli bir patika aralığında aşağı doğru geliyor. OVP'nin aslında doğru işlediğini ve şimdiye kadar sonuç aldığımızı söyleyebilirim.

Makro ihtiyati tedbirler gündemimizden çıkacak

Başarılı sonuçlar aldığımızı teyit edebilirim. 2025 yılında makro ihtiyati tedbirlerin kısmen hayatımızda olacağını ama zamanla gündemimizden çıkacağını düşünüyorum"