Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanlığına Alpaslan Çakar yeniden seçildi
Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu Başkanlığına Alpaslan Çakar yeniden seçildi.
Haber Merkezi
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TBB'nin, bugün yapılan Yönetim Kurulu görüşmesinde, Yönetim Kurulu Başkanı ve Başkan Vekili seçimleri gerçekleştirildi.
Buna göre, Yönetim Kurulu Başkanlığı’na Alpaslan Çakar’ın (Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürü) ve Başkan Vekilliği’ne Abdi Serdar Üstünsalih’in (Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Genel Müdür) seçilmesine oybirliği ile karar verildi.