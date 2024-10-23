Türkiye boğazlarında gemi hareketliliği: Yılın ilk 9 ayında 65 bin 807 geçiş

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2024 yılının Ocak-Eylül döneminde Türkiye boğazlarında gerçekleşen gemi hareketliliğiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Uraloğlu, İstanbul ve Çanakkale boğazlarında toplamda 65 bin 807 gemi geçişinin kaydedildiğini belirtirken, bu geçişlerin Türkiye ekonomisine büyük katkı sağladığını vurguladı.

İstanbul Boğazı'ndan geçen gemi sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,1 artarak 31 bin 161’e yükseldi. Ayrıca, bu dönemde 7 bin 302 tehlikeli yük taşıyan tanker boğazdan geçiş yaptı ve toplamda 342 milyon 936 bin 330 ton yük taşındı. Sadece eylül ayında 3 bin 302 gemi İstanbul Boğazı'ndan geçerken, bunların 785'i tehlikeli yük taşıyan tankerlerdi.

Çanakkale Boğazı'nda da önemli bir hareketlilik yaşandı. Ocak-Eylül döneminde boğazdan geçen gemi sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,1 artarak 34 bin 646'ya ulaştı. Bu geçişlerde 7 bin 791 tehlikeli yük tankeri ile toplamda 453 milyon 746 bin 887 ton yük taşındı. Bakan Uraloğlu, Çanakkale Boğazı'ndan eylül ayında geçen 3 bin 760 gemiden 860'ının tehlikeli yük taşıyan tankerler olduğunu ve bu tankerlerle 47 milyon 343 bin 491 ton yük taşındığını açıkladı.

Uraloğlu, Türk boğazlarının stratejik önemine vurgu yaparak, son 20 yılda toplam 1,9 milyon gemi geçişinin gerçekleştiğini ve ülkenin uluslararası denizcilik arenasında güçlü bir konuma sahip olduğunu söyledi. Türkiye'nin deniz taşımacılığında büyük bir ivme yakaladığını belirten Uraloğlu, bu geçişlerin ekonomik açıdan da büyük katkılar sağladığını ifade etti.