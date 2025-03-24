Türkiye-Bulgaristan ticareti yarın masaya yatırılıyor

Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve beraberindeki heyet yarın Bulgaristan ticaret heyetiyle bir araya gelecek. Bulgaristan'da yapılacak görüşmelerde Bakan Bolat'a Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mustafa Gültepe ve ihracatçılar eşlik edecek.

Bulgaristan ticaret heyetiyle bir araya gelecek olan Bolat, Bulgaristan Ekonomi ve Sanayi Bakanı Petar Dilov ile görüşecek. Görüşmede, iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin yanı sıra yatırım potansiyeli de ele alınacak. Bolat ve beraberindeki heyet, Türk-Bulgar iş dünyası temsilcileriyle iftarda buluşacak.