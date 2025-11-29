Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararı ne zaman? Merkez Bankası faiz indirecek mi?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası kasım ayını boş geçti ve aralıkta toplantı yapacak. Tüm ekonomi çevrelerinin gözü yine toplantıda olacak. Faiz indirimi beklentisi bir hayli yüksek... Net tarih konusunda kafa karışıklığı yaşayanların sıkça başvurduğu soru "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararı ne zaman" oluyor.
Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantıları, yakından takip ediliyor. Bir önceki toplantıda faiz oranını 100 baz puan düşüren TCMB'nin aralık ayı takvimi merak konusu oldu. Faizlerin inip inmeyeceği araştırılırken "Merkez Bankası faiz kararı ne zaman" sorusu sıklaşıyor.
TCMB toplantısı ne zaman?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası kasım ayında toplantı yapmadı. Merkez Bankası 11 Aralık 2025 Perşembe günü saat 14.00'te faiz kararını paylaşacak.
Merkez Bankası faiz indirecek mi?
Ekonomistler, ekim ayı enflasyon verisinin beklentilerin altında gelmesinin Merkez'in indirim yönünde cesaretlendirebileceğini değerlendiriyor. Genel kanı 100 baz puan faiz indirimi olacağı yönünde...