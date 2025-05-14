Türkiye de hedefinde! Çinli dev Baidu, sürücüsüz araç çağırma hizmeti Apollo Go ile Avrupa'ya açılıyor

Çin’in önde gelen internet şirketlerinden Baidu, sürücüsüz araç çağırma hizmeti Apollo Go’yu Avrupa’da test etmeye hazırlanıyor. Şirket, iç pazardaki yoğun rekabet ortamına karşılık dış piyasalarda büyüme stratejisi kapsamında Avrupa’daki ilk testini İsviçre’de gerçekleştirmeyi planlıyor.

Pekin merkezli Baidu’nun, İsviçre Postası’nın toplu taşıma alanında faaliyet gösteren iştiraki PostAuto ile Apollo Go hizmeti için görüşmelerde bulunduğu öğrenildi. Şirketin önümüzdeki aylarda İsviçre'de yerel bir yapılanma kurması ve yıl sonuna kadar test sürüşlerine başlaması bekleniyor.

Baidu’nun Apollo Go hizmetini Türkiye’ye getirme planları da gündemde. Şirketin, Türkiye pazarında da benzer bir sürücüsüz ulaşım hizmetini hayata geçirmeyi hedeflediği ifade ediliyor.

Apollo Go, Çin'de 10 şehirde aktif olarak faaliyet gösteriyor ve bugüne kadar milyonlarca yolculuk gerçekleştirdi. Avrupa pazarına açılması, Baidu’nun küresel otomasyon teknolojilerindeki iddiasını da ortaya koyuyor.