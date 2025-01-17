Türkiye de listede! ABD, 18 müttefik ülke hariç ileri düzey çip ihracatını kısıtladı

ABD, yapay zeka alanındaki teknolojik üstünlüğünü korumak amacıyla, yapay zeka için kullanılan gelişmiş çiplerin ihracatına yönelik yeni kısıtlamalar getirdi. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, yapay zekanın hem ulusal güvenlik hem de ekonomik rekabet açısından stratejik bir alan olduğu vurgulandı.

"Yapay zeka yayılımına ilişkin geçici nihai kural" duyuruldu

ABD yönetimi, yeni düzenlemeyi "Yapay Zeka Yayılımına İlişkin Geçici Nihai Kural" başlığıyla duyurdu. Açıklamada, ABD teknolojisinin müttefik ülkelerde yayılımını teşvik ederken, endişe kaynağı olan ülkelere karşı ihracat kısıtlaması getirildiği ifade edildi. Bu kapsamda, gelişmiş yapay zeka sistemlerini destekleyen bilgi işlem gücüne erişim sınırlandırıldı.

18 müttefik ülke muaf tutulacak

ABD’nin kısıtlamalardan muaf tuttuğu 18 ülke arasında Avustralya, Almanya, Fransa, Japonya, Güney Kore, İngiltere ve Tayvan gibi müttefik ülkeler yer aldı. Türkiye ise bu muafiyet kapsamına dahil edilmedi. Açıklamada, yakın müttefikler dışında kalan ülkelerin, ülke başına 50 bin ileri düzey grafik işlem birimine (GPU) kadar alım yapabileceği belirtildi.

AB’den tepki geldi

Avrupa Birliği (AB), bazı üye ülkelerin de kısıtlama kapsamına alınması nedeniyle karara tepki gösterdi. AB Komisyonu Teknolojiden Sorumlu Başkan Yardımcısı Henna Virkkunen ve Ticaret ve Ekonomik Güvenlikten Sorumlu Üyesi Maros Sefcovic, "ABD'nin bazı AB üyesi ülkelere ve şirketlerine yapay zeka çipi ihracatını kısıtlayan önlemlerinden endişeliyiz" ifadelerini kullandı.

Düzenleme 120 gün içinde yürürlüğe girecek

ABD'nin aldığı bu karar, yayımlanmasından itibaren 120 gün sonra yürürlüğe girecek. Kısıtlamalar, yüksek güvenlik standartlarını karşılayan ve ABD'nin belirlediği müttefik ülkelerdeki kuruluşları kapsamayacak şekilde uygulanacak. Ayrıca, "Evrensel Doğrulanmış Son Kullanıcı" statüsü verilen kuruluşların yüksek güvenilirlik seviyesine erişebileceği bildirildi.

ABD’nin bu hamlesi, teknolojik üstünlüğü koruma amacı taşısa da, başta Türkiye ve bazı AB ülkeleri olmak üzere pek çok ülkede tartışmalara yol açtı.