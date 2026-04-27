Google Haberler

Türkiye dekar başına pamuk veriminde ortalamanın üzerinde

Ulusal Pamuk Zirvesi’nde Türkiye’nin pamuk üretimindeki güçlü konumu ve verim artışı değerlendirildi. Toplantıda dekara verimin dünya ortalamasının iki katına ulaştığını belirtilirken, pamukta desteklerin artırıldığı ve sektörün stratejik öneminin sürdüğü vurgulandı.

Türkiye dekar başına pamuk veriminde ortalamanın üzerinde

Ulusal Pamuk Konseyi ta­rafından bu yıl 8.'si dü­zenlenen Ulusal Pamuk Zirvesi, İzmir'in ev sahipliğin­de gerçekleştirildi. Ülke gene­lindeki sektör temsilcilerini ve sanayicileri bir araya getiren zirvede, Türk pamuğunun ge­leceği, küresel pazar gücünün artırılması ve ekim alanlarının sürdürülebilir hale getirilmesi konuları masaya yatırıldı. Ulu­sal Pamuk Konseyi Yönetim Ku­rulu Başkanı Fevzi Çondur’un açılış konuşmasıyla başlayan zirve, Tarım ve Orman Bakanlı­ğı Bitkisel Üretim Genel Müdür Yardımcısı İhsan Emiralioğlu ve İzmir Valisi Dr. Süleyman El­ban’ın konuşmalarıyla devam etti. Açılış konuşmalarını yapan Ulusal Pamuk Konseyi Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, pamuk sektörünün mevcut du­rumunu değerlendirmek, karşı karşıya olduğu sorunlara çözüm geliştirmek ve geleceğe yöne­lik stratejik konuları ele almak amacıyla bir araya geldiklerini belirtti. Türkiye’nin sınırlı ekim alanına rağmen dünya pamuk üretiminde önemli bir paya sa­hip olduğunu vurgulayan Çon­dur, bu başarının sürdürülebilir ve izlenebilir üretim anlayışının önemini ortaya koyduğunu ifa­de etti.

“13 stratejik üründen biri”

Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdür Yardımcısı İhsan Emiralioğlu ise 2026 yılının ilk dört ayında son iki yıla kıyasla daha fazla ya­ğış alındığını belirterek, tarım­sal üretim açısından bereket­li bir yıl beklentisinin arttığını dile getirdi. Pamuğun Bakanlık tarafından belirlenen 13 strate­jik üründen biri olduğuna dikkat çeken Emiralioğlu, Türkiye’nin kaliteli ve GDO’suz üretimle dünya üreticilerinden ayrıştı­ğını söyledi. Türkiye’nin birim alandan elde edilen pamuk ve­riminde dünyada ilk üçte yer al­dığını ifade eden Emiralioğlu, 2002 yılında dekara 353 kilog­ram olan kütlü pamuk veriminin yüzde 36 artışla 480 kilogram seviyelerine ulaştığını, dünya ortalamasının ise yaklaşık 236 kilogram olduğunu belirtti. Ay­rıca pamuk üretimini destekle­meye devam ettiklerini belirten Emiralioğlu, 2025 yılında de­kara bin 98 TL olan destekleme bedelinin 2026 yılı için bin 395 TL'ye yükseltildiğini açıkladı. İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban da konuşmasında üretim mali­yetlerinin düşürülmesine yöne­lik çalışmaların önemine deği­nerek, özellikle sulama teknik­lerinin geliştirilmesi gerektiğini vurguladı. Bilinçsiz kimyasal ve ilaç kullanımının maliyetleri ar­tırdığına dikkat çeken Elban, bu durumun bazı bölgelerde tarım­dan uzaklaşmaya neden olduğu­nu ifade etti. Çiftçilerin pamuk üretiminden kopuş hızının azal­tılması gerektiğini belirten El­ban, sektör temsilcilerinin hız­lı ve somut çözüm önerilerine odaklanmasının önemine işa­ret etti.

Kaynak: DÜNYA - İZMİR
Çok Okunanlar