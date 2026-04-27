Türkiye dekar başına pamuk veriminde ortalamanın üzerinde

Ulusal Pamuk Konseyi ta­rafından bu yıl 8.'si dü­zenlenen Ulusal Pamuk Zirvesi, İzmir'in ev sahipliğin­de gerçekleştirildi. Ülke gene­lindeki sektör temsilcilerini ve sanayicileri bir araya getiren zirvede, Türk pamuğunun ge­leceği, küresel pazar gücünün artırılması ve ekim alanlarının sürdürülebilir hale getirilmesi konuları masaya yatırıldı. Ulu­sal Pamuk Konseyi Yönetim Ku­rulu Başkanı Fevzi Çondur’un açılış konuşmasıyla başlayan zirve, Tarım ve Orman Bakanlı­ğı Bitkisel Üretim Genel Müdür Yardımcısı İhsan Emiralioğlu ve İzmir Valisi Dr. Süleyman El­ban’ın konuşmalarıyla devam etti. Açılış konuşmalarını yapan Ulusal Pamuk Konseyi Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, pamuk sektörünün mevcut du­rumunu değerlendirmek, karşı karşıya olduğu sorunlara çözüm geliştirmek ve geleceğe yöne­lik stratejik konuları ele almak amacıyla bir araya geldiklerini belirtti. Türkiye’nin sınırlı ekim alanına rağmen dünya pamuk üretiminde önemli bir paya sa­hip olduğunu vurgulayan Çon­dur, bu başarının sürdürülebilir ve izlenebilir üretim anlayışının önemini ortaya koyduğunu ifa­de etti.

“13 stratejik üründen biri”

Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdür Yardımcısı İhsan Emiralioğlu ise 2026 yılının ilk dört ayında son iki yıla kıyasla daha fazla ya­ğış alındığını belirterek, tarım­sal üretim açısından bereket­li bir yıl beklentisinin arttığını dile getirdi. Pamuğun Bakanlık tarafından belirlenen 13 strate­jik üründen biri olduğuna dikkat çeken Emiralioğlu, Türkiye’nin kaliteli ve GDO’suz üretimle dünya üreticilerinden ayrıştı­ğını söyledi. Türkiye’nin birim alandan elde edilen pamuk ve­riminde dünyada ilk üçte yer al­dığını ifade eden Emiralioğlu, 2002 yılında dekara 353 kilog­ram olan kütlü pamuk veriminin yüzde 36 artışla 480 kilogram seviyelerine ulaştığını, dünya ortalamasının ise yaklaşık 236 kilogram olduğunu belirtti. Ay­rıca pamuk üretimini destekle­meye devam ettiklerini belirten Emiralioğlu, 2025 yılında de­kara bin 98 TL olan destekleme bedelinin 2026 yılı için bin 395 TL'ye yükseltildiğini açıkladı. İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban da konuşmasında üretim mali­yetlerinin düşürülmesine yöne­lik çalışmaların önemine deği­nerek, özellikle sulama teknik­lerinin geliştirilmesi gerektiğini vurguladı. Bilinçsiz kimyasal ve ilaç kullanımının maliyetleri ar­tırdığına dikkat çeken Elban, bu durumun bazı bölgelerde tarım­dan uzaklaşmaya neden olduğu­nu ifade etti. Çiftçilerin pamuk üretiminden kopuş hızının azal­tılması gerektiğini belirten El­ban, sektör temsilcilerinin hız­lı ve somut çözüm önerilerine odaklanmasının önemine işa­ret etti.