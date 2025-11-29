Türkiye denizcilikte rekor kırdı: Yat üretimi patladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Sakarya’da gerçekleştirilen Deniz Ticaret Odası Müşterek Meslek Komiteleri 7. Toplantısı’nda denizcilik sektörüne ilişkin önemli mesajlar verdi. Karadeniz’de iki gemide yaşanan patlamalarla ilgili yürütülen süreçten de söz eden Uraloğlu, Türkiye’nin denizcilikte ulaştığı küresel konumu rakamlarla ortaya koydu. Bakan, gemi, yat ve tekne üretimindeki ihracat performansı ile sektörün ekonomik hacmini açıkladı.

"Dünyanın önde gelen denizci ülkelerinden olduk"

Denizciliği milli ve stratejik bir alan olarak gördüklerini belirten Uraloğlu, "Hamdolsun bugün Türkiye; 217 adet liman tesisi, 85 faal tersanesi, 186 tekne imal ve çekek yeri, 65 yat limanı, 23 gemi geri dönüşüm tesisi, 400 balıkçı barınağı ve 1 milyonu aşan amatör denizcisi ile dünyanın önde gelen denizci ülkelerinden oldu. 2025 yılının ise Türk denizciliğinin altın yılı olarak tarihe geçti." ifadelerini kullandı. Türk Deniz Ticaret Filosu’nun dünya sıralamasında ilk 10’a çıkarılması yönündeki hedefi hatırlatan Uraloğlu, "Verdiğimiz sözümüzü de tuttuk ve son basamağı aştık" diyerek 2025’in ilk yarısında 2 bin 203 gemiye ulaşan, 53,1 milyon dedveyt tonluk filonun 10. sıraya yükseldiğini vurguladı.

Yat limanlarında büyüme devam ediyor

Yat limanı kapasitesinin hızla büyüdüğünü ifade eden Uraloğlu, 2002’de 41 olan yat limanı sayısının Gazipaşa Yat Limanı'nın açılmasıyla 65’e yükseldiğini, bağlama kapasitesinin ise 26 bine çıktığını söyledi. Devam eden Datça, Tekirdağ, Haliç ve Aydıncık yat limanı projeleriyle bu büyümenin süreceğini aktaran Bakan, kruvaziyer turizmindeki artışa da dikkati çekti. 2025’in ilk 10 ayında kruvaziyer gemi sayısının yüzde 14,9 artarak bin 278’e, yolcu sayısının ise 2 milyon 21 bine ulaştığını kaydetti.

Sektör büyüklüğü 5,5 milyar dolara yükseldi

Ro-Ro taşımacılığındaki performansa da değinen Uraloğlu, geçen yıl 706 bin birimlik taşımaya ulaştıklarını, bu yılın ilk 10 ayında da 600 bini aştıklarını söyledi. Tekne ve yat üretimindeki büyümeye vurgu yapan Bakan, Türkiye’nin yat sipariş defterinde toplam boy uzunluğuna göre dünyada ikinci sıraya yerleştiğini belirtti. Gemi inşa sanayisinin 2024’te 1,91 milyar dolarlık ihracata ulaştığını hatırlatarak, yan sanayiyle birlikte yat ve teknecilik sektörünün ekonomik büyüklüğünün 5,5 milyar dolara çıktığını ifade etti.

Uraloğlu, 2004’te hayata geçirilen ÖTV'siz yakıt uygulamasının sektöre büyük kolaylık sağladığını belirterek, "Bugüne kadar sektöre yaklaşık 20 milyar liralık ÖTV'siz yakıt desteği sağladık" dedi.