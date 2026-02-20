Türkiye dış borç istatistiklerini artık TCMB yayımlayacak

Türkiye Dış Borç İstatistikleri Yayınının TCMB’ye Devri ve Ödemeler Dengesi İstatistikleri Uygulama Değişikliği Hakkında Basın Duyurusu

Türkiye Dış Borç İstatistikleri, 2025 yılı dördüncü çeyrek yayını ile birlikte 12 Mart 2026 tarihinde TCMB tarafından yayımlanmaya başlanacak.

Türkiye Dış Borç İstatistikleri yayınının TCMB’ye devriyle birlikte menkul kıymet yükümlülüklerinden kaynaklanan dış borcun derlenmesinde uluslararası metodolojiye uygun olarak, menkul kıymetin ihraç edildiği ülke yerine menkul kıymeti elinde bulunduranın yerleşikliği esas alınacak. Böylece yerleşiklik esasına göre derlenen Uluslararası Yatırım Pozisyonu ve Kısa Vadeli Dış Borç İstatistikleri ile Türkiye Dış Borç İstatistikleri arasında istatistiksel bütünlük sağlanmış olacak.

TCMB tarafından yayımlanmakta olan “Özel Sektörün Yurt Dışından Sağladığı Kredi Borcu İstatistikleri” yayını ise veriler Türkiye Dış Borç İstatistikleri altında sunulacağından artık yayımlanmayacak.

Ayrıca yerleşiklik esasının Ödemeler Dengesi İstatistikleri’ne tam yansıtılması çalışmaları kapsamında, Ödemeler Dengesi Birincil Gelir/Gider kaleminin bir unsuru olan menkul kıymet yükümlüklerinden doğan faiz giderlerinin derlenmesinde, kıymet bazlı hesaplama yöntemine geçilecek. Veri kaynağında iyileştirme kaynaklı söz konusu güncelleme de 12 Mart 2026 tarihinde yayımlanacak olan Ocak 2026 Ödemeler Dengesi İstatistikleri’ne yansıtılacak.