Türkiye, doğal gaz ithalatını Ağustos'ta yükseltti
Türkiye'nin doğal gaz ithalatı, Ağustos ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,74 artarak 3,89 milyar Sm3 seviyesine ulaştı. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) raporuna göre, doğal gaz tüketimi ise yüzde 3,61 azalarak 3,38 milyar Sm3 oldu.
Türkiye'nin ithal ettiği doğal gaz miktarı, 2024 yılı Ağustos ayında geçen yılın aynı dönemine göre %5,74 artarak 3 milyar 892,53 milyon Sm3 seviyesine yükseldi. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) yayımladığı rapora göre, geçen yılın aynı ayında bu rakam 3 milyar 681,35 milyon Sm3 seviyesindeydi.
İthal edilen doğal gazın 384,73 milyon Sm3’ü sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) olarak ithal edilirken, 3 milyar 507,8 milyon Sm3’ü boru gazı olarak gerçekleşti. LNG ithalatının toplam ithalat içerisindeki payı %9,88 olurken, boru gazının payı %90,12 olarak belirlendi.
Ağustos ayında Türkiye'nin doğal gaz üretimi de %417,6 artarak 217,80 milyon Sm3'e ulaştı. Doğal gaz ihracatı ise %324,88 artışla 189,76 milyon Sm3 olarak kaydedildi.
Aynı dönemde, Türkiye'nin doğal gaz tüketimi %3,61 azalarak 3 milyar 383,62 milyon Sm3 seviyesinde gerçekleşti. Geçen yılın aynı ayında tüketim 3 milyar 510,34 milyon Sm3 olarak ölçülmüştü.
Stok Durumu Ağustos sonu itibarıyla Türkiye'nin doğal gaz stokları %17,71 düşüşle 4 milyar 327,06 milyon Sm3 olarak belirlendi. Geçen yılın aynı ayında stoklar 5 milyar 258,32 milyon Sm3 seviyesinde bulunuyordu.