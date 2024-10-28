Türkiye, doğal gaz ithalatını Ağustos'ta yükseltti

Türkiye'nin ithal ettiği doğal gaz miktarı, 2024 yılı Ağustos ayında geçen yılın aynı dönemine göre %5,74 artarak 3 milyar 892,53 milyon Sm3 seviyesine yükseldi. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) yayımladığı rapora göre, geçen yılın aynı ayında bu rakam 3 milyar 681,35 milyon Sm3 seviyesindeydi.

İthal edilen doğal gazın 384,73 milyon Sm3’ü sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) olarak ithal edilirken, 3 milyar 507,8 milyon Sm3’ü boru gazı olarak gerçekleşti. LNG ithalatının toplam ithalat içerisindeki payı %9,88 olurken, boru gazının payı %90,12 olarak belirlendi.

Ağustos ayında Türkiye'nin doğal gaz üretimi de %417,6 artarak 217,80 milyon Sm3'e ulaştı. Doğal gaz ihracatı ise %324,88 artışla 189,76 milyon Sm3 olarak kaydedildi.

Aynı dönemde, Türkiye'nin doğal gaz tüketimi %3,61 azalarak 3 milyar 383,62 milyon Sm3 seviyesinde gerçekleşti. Geçen yılın aynı ayında tüketim 3 milyar 510,34 milyon Sm3 olarak ölçülmüştü.

Stok Durumu Ağustos sonu itibarıyla Türkiye'nin doğal gaz stokları %17,71 düşüşle 4 milyar 327,06 milyon Sm3 olarak belirlendi. Geçen yılın aynı ayında stoklar 5 milyar 258,32 milyon Sm3 seviyesinde bulunuyordu.