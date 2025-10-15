Türkiye, dünya gıda ihracatında payını yüzde 1,5’e çıkardı

Türkiye, bereketli toprakları ve dört mevsimi kapsayan iklimiyle dünya gıda tedarik zincirinde ağırlığını artırıyor.

Ege İhracatçı Birlikleri’nin (EİB) açıkladığı verilere göre, Türk çiftçisi 24 milyon hektar alanda 137 milyon ton bitkisel üretim gerçekleştirirken, 2024 yılı tarımsal hasılası 74 milyar dolara ulaştı. Türkiye bu rakamla Avrupa’da birinci, dünyada sekizinci sırada yer aldı.

Toplam 36 milyar dolarlık tarım ihracatının 28,5 milyar dolarlık kısmı gıda ürünlerinden oluşurken, Türkiye’nin dünya gıda ihracatındaki payı yüzde 1,5 seviyesine çıktı.

“Türkiye güvenilir ve sürdürülebilir tedarikçi”

EİB Koordinatör Başkan Yardımcısı ve Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, Türkiye’nin son 20 yılda gıda ihracatını 9 kat artırdığını vurgulayarak, “Dünya’ya sadece hammadde değil, katma değerli ürün de sunuyoruz. Türkiye güvenilir ve sürdürülebilir bir gıda tedarikçisi olarak öne çıkıyor” dedi.

Uçak, 2025 yılı itibarıyla EİB’in 6 gıda birliğiyle 7,5 milyar dolarlık ihracatı 10 milyar dolara çıkarma hedefi taşıdığını belirtti.

Kuru meyvede dünya liderliği

EİB Sürdürülebilir ve Organik Ürünler Koordinatörü ve Kuru Meyve Birliği Başkanı Mehmet Ali Işık, Türkiye’nin çekirdeksiz kuru üzüm, kuru kayısı ve kuru incirde dünya birincisi olduğunu söyledi.

2024 yılında kuru meyve ihracatı 1,85 milyar dolar seviyesine ulaşırken, Işık “Sürdürülebilirlik sektörde önceliğimiz. İklim değişikliğine uyum ve karbon ayak izinin azaltılması yeni dönem hedeflerimiz arasında” dedi.

Su ürünlerinde rekor artış

Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Başkanı Bedri Girit, Türkiye’nin dünya protein arzında önemli rol oynadığını belirtti.

2025 yılının ilk dokuz ayında sektör ihracatı 2,85 milyar dolara ulaştı.

Girit, “Levrek ve çipura ihracatında dünya lideriyiz. Türk somonu ihracatı yüzde 15 artışla 369 milyon dolara yükseldi” diye konuştu.

Zeytinde yeni rekor

Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği Başkanı Emre Uygun, 2024/2025 sezonunda sofralık zeytin ihracatının 255 milyon dolarla rekor kırdığını, zeytinyağında ise 244 milyon dolar seviyesinde gerçekleştiğini açıkladı.

“Gıda ihracatının yarısı hububattan”

Ege Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Muhammet Öztürk, sektörün 2025 yılı ocak-eylül döneminde 9 milyar dolarlık ihracatla gıda ihracatının yüzde 47’sini gerçekleştirdiğini bildirdi.

Doğadan gelen sürdürülebilir güç

Ege Mobilya, Kâğıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Ali Fuat Gürle, Türkiye’nin defne, kekik, adaçayı ve biberiyede dünya pazarının güçlü tedarikçisi olduğunu hatırlatarak, “Odun dışı orman ürünleri sektöründe sürdürülebilir üretim ve izlenebilir tedarik zinciri için uluslararası temsiliyetimizi güçlendiriyoruz” dedi.