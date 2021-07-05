Türkiye, dünya inşaat malzemeleri ihracatında iki basamak yükseldi

Türkiye, dünya inşaat malzemeleri ihracatında iki sıra birden yükselerek 9'uncu ihracatçı ülke oldu. Türkiye İMSAD, güncel ekonomik verilerle hazırlanan "Türkiye İMSAD Yapı Sektörü Raporu 2020"yi yayımladı.

Dünya ve Türkiye ekonomisine yönelik genel değerlendirme ve öngörülerle birlikte inşaat sektörü ve inşaat malzemeleri sanayisinden temel verilerin analiz edildiği rapora göre, salgının etkisiyle dünya inşaat malzemeleri ihracatının yüzde 2,8 daralarak 887,9 milyar dolara geriledi.

Dünya inşaat malzemeleri ihracatında en büyük ihracatçı ülke konumunda olmayı sürdüren Çin’in ihracatı 219,8 milyar dolara ulaşırken, Türkiye, 21,16 milyar dolar ihracatı ile 2020 yılında iki sıra yükselerek dünyanın 9’uncu ihracatçı ülkesi oldu. Türkiye, 2019 yılında 11’inci sıradaydı.

Türkiye 2020 yılında 7,03 milyar dolar ithalatı ile 33’üncü büyük pazar veya ithalatçı konumunda yer aldı ve 2019 yılına göre 4 sıra yükseldi. 2020 yılında Türkiye inşaat malzemeleri sanayi üretimi 2019 yılına göre yüzde 9,1 arttı. İnşaat malzemeleri iç pazarı 2020 yılında cari fiyatlarla yüzde 8,1 büyüdü ve 408 milyar TL olarak gerçekleşti. ABD 2020 yılında Türkiye'nin en büyük ihracat pazarı olurken, ABD'yi İsrail ve Almanya takip etti.

Rapora göre, Türkiye’nin 2020 yılında dünya inşaat malzemeleri ihracatındaki payı yüzde 2,38’e, iç pazarın ithalat ile karşılanma oranı ise yüzde 12,1’e çıktı.

2020'de net dış ticaret fazlasının 14,13 milyar dolara yükseldiği sektörde, ihracat miktar olarak yüzde 16,2 artarak 59,96 milyon tona, ithalat ise yüzde 4,8 artarak 2,65 milyon tona ulaştı.

Raporu değerlendiren Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu Başkanı Tayfun Küçükoğlu, Türkiye İMSAD Yapı Sektörü Raporu’nun üretimden istihdama, ihracattan ithalata sektörün tüm faaliyetlerinin son 5 yılına ışık tuttuğunu belirtti.