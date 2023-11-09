'Türkiye e-İhracat Platformu' kuruluyor

Ticaret Bakanlığı himayesinde Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri (OAİB) organizasyonuyla ATO Congresium'da düzenlenen "Ankara e-İhracat Zirvesi"nde konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, son yıllarda rekorları alt üst eden ihracatçıların, bu yıl küresel talepteki aşırı durgunluktan dolayı yıla kötü başladığını belirtti.

Bolat, "Depremle birlikte 6 milyar dolarlık ihracat kaybıyla karşı karşıya kaldık. Sonradan açılarak yılın ikinci yarısından itibaren, temmuzdan bu yana her ay üstüne daha yüksek rakamlar elde ederek ekim ayını 22,9 milyar dolarla kapatmayı başardık. Orta Vadeli Program'daki yıllık 255 milyar dolar hedefini aşacağız" dedi.

"Yeni destek modülleri hazırladık"

Küresel ticaretin dönüşüm sürecinden geçtiğini ve e-ticaret yanında e-ihracat sektörünün ortaya çıktığını vurgulayan Bolat, kendilerinin de sektörle ilgili yasal düzenlemeleri yapması gerektiğini kaydetti. Bolat, Bakanlık olarak e-ticaret sektöründe düzenleyici ve denetleyici yetkilere sahip olduklarını ifade ederek, "e-İhracat konusunda da bakanlık içinde İhracat Genel Müdürlüğümüzün altında önemli yapılanmaya gittik ve bu yıl e-ihracata yönelik desteklerimizle alakalı sektörle yaptığımız istişarelerle yeni destek modülleri hazırladık.

2024'te bunları sektörün istifadesine sunacağız" değerlendirmesinde bulundu. e-İhracat konusunda dünyanın her yerinden büyük alım gücüne sahip müşteriler edinme hedefinde olduklarını dile getiren Bolat, "Hedef pazarlarda ürünleri test etmek, müşteri deneyimleriyle yeni ürünler geliştirmek hedefindeyiz" dedi. Bolat, e-İhracatın yüksek kâr marjına ve sağladığı ödeme avantajlarına işaret ederek, e-ihracat ve e-ticaretin KOBİ'ler için büyük işletmeler karşısında rekabet güçlerini artırmak için fırsat sunduğunu anlattı.

Bolat, Bakanlığın, bu farkındalık için ihracatçılarla bir araya geldiğini belirterek, "İhracatçıların B2B (firmadan firmaya) satış modeli yanında B2C (firmadan tüketiciye) modelini de etkin şekilde kullanmaları için çalışıyoruz. Hiç ihracat yapmamış KOBİ'lerin ürünlerini yurt dışına ihraç edebilmelerini sağlayacak destek paketleri devreye alıyoruz" dedi.

"Fizibilite çalışması başlatıldı"

Bolat, bu alanda yapılacak yeni çalışmalara ilişkin, "e-Ticareti ve e-ihracatı desteklemek için Türkiye e-İhracat Platformu'nu yakında hizmete alıyoruz. İhracatçılarımızı dijital ortama taşımış olacağız. Yeni nesil teknolojilerin kullanılacağı milli B2B platformunu, TOBB, TİM ve Bakanlığımız ile birlikte hayata geçireceğiz. Bunun müjdesini bugün burada vermiş oluyoruz. Bu konuda fizibilite çalışması başlatıldı. 'Türkiye Yüzyılı' hedefimize uygun platformla ihracatımızı e-ihracat kanallarıyla daha fazla artırmayı hedefliyoruz" diye konuştu.