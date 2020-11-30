Türkiye, Efsane Cuma günlerinde online alışveriş rekoru kırdı

Tüketicinin pandemi nedeniyle online alışverişi tercih etmesi, bu yılki Efsane Cuma satışlarında da etkisini gösterdi.

Binlerce e-ticaret sitesinin ödeme altyapı sağlayıcısı iyzico'nun Efsane Cuma dönemini kapsayan online alışveriş istatistiklerine göre, online alışveriş sitelerinin geleneksel Efsane Cuma kampanyalarıyla satışlarda ciddi artış yaşandı. Bu yıl online alışverişte işlem hacmi, 2019'a kıyasla yüzde 103 artış gösterdi.

İşlem adedi ve sepet tutarında da ciddi artışlar yaşandı. Bu yılın Efsane Cuma döneminde geçen yıla göre işlem adedinde yüzde 57, ortalama sepet tutarında ise yüzde 29 artış gözlendi. Söz konusu dönemde ortalama sepet tutarı, 211 TL'den 273 TL'ye yükseldi.

Banka kartlı işlem adedi yüzde 87 oranında arttı

Geçen yıl Efsane Cuma döneminde kredi kartıyla yapılan işlemlerde tek çekimde yüzde 50, üç taksitte yüzde 41, 6 taksitte yüzde 5 olan işlem hacmi dağılımı, bu yıl tek çekimde yüzde 53, üç taksitte yüzde 30, 6 taksitte yüzde 9 olarak geçekleşti. 2019'da yüzde 28 olan banka kartı kullanım oranı bu yıl yüzde 33’e yükseldi. Kredi kartı ile yapılan işlemler yüzde 46 artış gösterirken, banka kartlı işlem adedi ise 87 oranında arttı.

Türkiye eğitime ağırlık verdi

Pandemi döneminde online kurs ve online kitap alışverişinde önemli artış yaşandı. Bu büyüme Efsane Cuma döneminde de etkisini gösterdi. Giyim sektörünün ardından en çok harcama yapılan sektör eğitim sektörü oldu. Eğitim sektöründe işlem sayısı yüzde 62 artarken, hacim yüzde 148 arttı.

Sepetini en çok dolduran İç Anadolu oldu

Önceki yıl sepetini en pahalı ürünlerle dolduran bölge Marmara olmuştu. Bu yıl sepetini en yüksek fiyatlı ürünlerle dolduran bölge İç Anadolu oldu. Erkekler Türkiye’nin her bölgesinde online alışveriş yapma oranını yüzde 5 artırdı. Hem kadınlarda hem erkeklerde en çok alışveriş yapılan ilk 3 bölge Marmara, İç Anadolu Bölgesi ve Ege oldu. Beş büyük şehirde işlem sayısı ortalama yüzde 36, sepet tutarı yüzde 30 arttı.

Erkekler 2019’a göre daha çok harcama yaptı

2019 Efsane Cuma döneminde kadınlar erkeklere göre daha çok harcama yapmıştı. Bu yıl da bu durum değişmedi, ancak oranlar bazı değişiklikler yaşandı ve erkekler alışverişlerini artırdı. 2019 döneminde kadınlar erkeklerin 1,3 katı harcama yaparken bu oran bu yıl 0,85’te kaldı. Erkeklerin harcama tutarında yüzde 115, kadınların harcamalarında ise yüzde 68’lik artış yaşandı. Kadınların ortalama sepet tutarı yüzde 35 artış ile 285 TL, erkeklerin ise sepet tutarı yüzde 33 artarak 376 TL oldu. 2019 döneminde erkeklerin yüzde 54, kadınların yüzde 45 oranındaki tek çekim kredi kartı alışverişi bu yıl yüzde 53 oldu.

2019’da alışverişlerinin yüzde 89’unu webden yapan erkekler bu yıl Efsane Cuma döneminde alışverişlerinin yüzde 91’ini web üzerinden yaptı. Kadınlar ise geçen sene olduğu gibi bu yıl da mobile yöneldi. Böylece kadınların web üzerinden harcama tutarı yüzde 2 azaldı.

Tüm oranlarda artış oldu

Efsane Cuma kampanyalarıyla birlikte web kanalından yapılan harcamalar yüzde 129, işlem adedi yüzde 66, ortalama sepet tutarı ise 275 TL’den 382 TL’ye yüzde 39 artış gösterdi. Mobil harcamalarda önceki yıla göre işlem hacmi yüzde 170, işlem adedi yüzde 128 artarken, ortalama sepet tutarı 91 TL’den 108 TL’ye ulaşarak yüzde 19 oranında yükseliş gösterdi. Web üzerinden alışveriş tercih edilse de mobil alışveriş oranı artışını sürdürdü ve yüzde 7 oranında arttı.