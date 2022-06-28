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Türkiye Ekonomi Şurası yarın toplanıyor

TOBB Türkiye Ekonomi Şurası, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun ev sahipliğinde yarın toplanıyor.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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ANKARA (DÜNYA)

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) organize ettiği, TOBB Türkiye Ekonomi Şurası yarın toplanıyor.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve ilgili Bakanlar katılacak.

TOBB ikiz kulelerde 14:00’da başlayacak şura, açılış konuşmalarının ardından basına kapalı olarak devam edecek.