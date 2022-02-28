Türkiye ekonomisi, 2021'de yüzde 11 büyüdü

Türkiye ekonomisi, 2021 yılında bir önceki yıla göre yüzde 11 büyüme kaydetti. GSYH, 2021 yılının dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 9,1 arttı. Ekonomistler, dördüncü çeyrekte yüzde 8,7, yılın tamamında ise yüzde 11,1 büyüme bekliyordu.

Bu arada revize verilere göre GSYH ilk çeyrekte 7.3, ikinci çeyrekte yüzde 21.9, üçüncü çeyrekte yüzde 7.5 artış gösterdi.



Kişi başı milli gelir 9 bin 539 dolar



Üretim yöntemine göre cari fiyatlarla GSYH, 2021 yılında bir önceki yıla göre yüzde 42,8 artarak 7 trilyon 209 milyar 40 milyon TL oldu.

Kişi başına Gayrisafi Yurt İçi Hasıla 2021 yılında 85 bin 672 TL oldu.

Kişi başına GSYH cari fiyatlarla 85 bin 672 TL, ABD doları cinsinden 9 bin 539 olarak hesaplandı.

En fazla katkı tüketim ve ihracattan

2021 yılında net ihracatın büyüme katkısı 4,8 puan oldu. Hanehalke tüketiminin büyümeye katkısı 12,5 olarak gerçekleşti. Geçen yıl, büyümeyi kamu harcamaları 0,21 puan, yatırım harcamaları 0,21 puan ve stoklar 7 puan aşağı çekti.

GSYH'yi oluşturan faaliyetler incelendiğinde, 2021 yılında bir önceki yıla göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak, hizmet faaliyetleri toplam katma değeri yüzde 21,1, diğer hizmetler yüzde 20,3, bilgi ve iletişim faaliyetleri yüzde 20,2, mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri yüzde 17,3, sanayi yüzde 16,6, kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri yüzde 7 ve gayrimenkul faaliyetleri yüzde 3,5 arttı. Söz konusu dönemde, finans ve sigorta faaliyetleri yüzde 9, tarım sektörü yüzde 2,2 ve inşaat sektörü ise yüzde 0,9 azaldı.