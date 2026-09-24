Türkiye ekonomisi için yeni tahmin: EBRD rakamı açıkladı

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Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Türkiye'nin de aralarında bulunduğu faaliyet ülkelerine ilişkin değerlendirmelerin yer aldığı Bölgesel Ekonomik Görünüm raporunu yayımladı.

Banka, Türkiye ekonomisine ilişkin büyüme beklentisini aşağı yönlü revize etti.

Rapora göre Türkiye ekonomisinin bu yıl yüzde 3 büyümesi bekleniyor. Böylece bankanın haziran ayında yüzde 3,5 olarak açıkladığı 2026 büyüme tahmini 0,5 puan aşağı çekilmiş oldu.

EBRD, 2027'de ise Türkiye ekonomisinin büyüme hızının yüzde 4'e ulaşacağını öngörüyor.

Bankanın Türkiye'ye yönelik aşağı yönlü revizyonunda birden fazla faktörün etkili olduğu belirtildi. Yüksek enflasyon ve sıkı finansal koşullar nedeniyle iç talebin zayıflaması bunların başında geliyor.

Bunun yanı sıra Orta Doğu'da devam eden savaşın ekonomik etkileri ile ihracatta maliyet rekabetçiliği üzerindeki baskılar da büyüme görünümünü etkileyen unsurlar arasında gösterildi.

Büyümeyi hızlandırabilecek gelişmelere dikkat çekildi

Orta Doğu'da kalıcı barışın sağlanması, dış talebin güç kazanması ve para politikası disiplininin devam etmesinin yatırımları destekleyebileceği belirtildi. Bu gelişmelerin gerçekleşmesi halinde ekonomik büyümenin de hız kazanabileceğine işaret edildi.

Bölge için beklentiler de aşağı çekildi

EBRD, yalnızca Türkiye için değil, faaliyet gösterdiği ülkelerin geneli için de büyüme beklentilerini düşürdü.

Bankanın tahminlerine göre bu ülkelerde ortalama ekonomik büyümenin 2026'da yüzde 2,5, 2027'de ise yüzde 4 olması bekleniyor.

Bu tahminler, haziran ayında açıklanan beklentilere kıyasla sırasıyla 0,6 ve 0,4 puanlık aşağı yönlü revizyona karşılık geliyor.

25 milyar Euro'nun üzerinde yatırımı bulunuyor

Türkiye, EBRD'nin önemli faaliyet alanlarından biri. Bankanın ülkedeki yatırımlarının toplam büyüklüğü 25 milyar Euro'nun üzerinde bulunuyor.

Söz konusu yatırımların büyük bölümünü özel sektöre yönelik yatırımlar oluşturuyor.