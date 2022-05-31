Türkiye ekonomisi ilk çeyrekte yüzde 7,3 büyüdü

TÜİK, Ocak-Mart 2022 dönemini kapsayan gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) verilerini açıkladı. Türkiye ekonomisi, yılın ilk çeyreğinde yüzde 7,3 büyüdü. Piyasada yüzde 7,2 büyüme bekleniyordu.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, bir önceki çeyreğe göre yüzde 1,2 arttı. Takvim etkisinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, 2022 yılı birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 7,3 artış gösterdi.



İhracat büyümeye 3,5 puan katkı yaparken, stoklar büyümeyi 8,2 puan aşağı çekti.

Hanehalkı harcaması büyüme 11,6 puan katkı sunarken, kamu harcamasının katkısı 0,1 oldu. Hanehalkı tüketim harcamaları, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 19,5 arttı. Devletin nihai tüketim harcamaları yüzde 0,9, gayrisafi sabit sermaye oluşumu yüzde 1,1 artış gösterdi.

İhracatın büyümeye katkısı 3,5 puan

İhracatın büyümeye katkısı 3,5 puan oldu. Mal ve hizmet ihracatı, 2022 yılının birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak yüzde 16,8, ithalatı ise yüzde 2,3 arttı.

Hizmetlerde yüzde 15, sanayide yüzde 7,4 büyüme

2022 yılı birinci çeyreğinde bir önceki yıla göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak; finans ve sigorta faaliyetleri yüzde 24,2, bilgi ve iletişim faaliyetleri yüzde 16,8, hizmetler yüzde 14,9, mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri yüzde 8,9, sanayi yüzde 7,4, diğer hizmet faaliyetleri yüzde 6,8, gayrimenkul faaliyetleri yüzde 5,4, kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri yüzde 5,2 ve tarım yüzde 0,9 arttı. İnşaat sektörü ise yüzde 7,2 azaldı.

GSYH, cari fiyatlarla 2 trilyon 496 milyar 328 milyon TL

Üretim yöntemiyle Gayrisafi Yurt İçi Hasıla tahmini, 2022 yılının birinci çeyreğinde cari fiyatlarla bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 79,5 artarak 2 trilyon 496 milyar 328 milyon TL oldu. GSYH'nin birinci çeyrek değeri cari fiyatlarla ABD doları bazında 179 milyar 800 milyon olarak gerçekleşti.