Türkiye ekonomisinin 2024'te yüzde 3,1 büyümesi bekleniyor

Bloomberg HT’nin hazırladığı ve 15 kurumun katılım gösterdiği büyüme anketi sonuçlandı. Ankete göre, Türkiye ekonomisinin 2024 yılının 4. çeyreğinde çeyreksel yüzde 1,9, yıllık yüzde 3 ve 2025 yılında 3,1 büyüme kaydetmesi bekleniyor.

Anket katılımcılarının medyan tahmini yıllık bazda büyümenin yüzde 3, 2024 yılının tamamında ise yüzde 3,1 büyüme olması yönünde.

Dördüncü çeyrekte 3,9 büyüme tahmini

Anket sorularına verilen cevaba göre dördüncü çeyrekte dönemsel olarak en düşük büyüme tahmini veren kurum yüzde 0,7 tahmininde bulunurken, en yüksek tahmin veren kurum ise yüzde 3,9 büyüme tahmin ediyor.

Dördüncü çeyrekte yıllık olarak ise en düşük büyüme tahmini yüzde 1,1'e işaret ederken, en yüksek tahmini veren kurum yüzde 4,7 büyüme öngörüyor.

2024’ün tamamında ilişkin ise en düşük büyüme tahmini yüzde 3; en yüksek tahmin yüzde 3,6 oldu.

2025 yılı medyan büyüme beklentisi yüzde 3,1

Ankette 2025 yılına ilişkin en düşük büyüme tahmini yüzde 2,5 olurken; en yüksek büyüme tahmini yüzde 4 seviyesinde oldu.

Türkiye ekonomisi 2024 yılının üçüncü çeyreğinde yıllık bazda yüzde 2,1 büyüme kaydetmişti.