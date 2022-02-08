Türkiye emlak yatırımında zirvede

Küresel yatırımcılar tarafından alternatif oturum ve vatandaşlık haklarını gayrimenkul satın alma yoluyla elde edilebilen programları karşılaştıran ‘Yatırım Yoluyla Göç Emlak Endeksi’ raporu yayınlandı. Henley & Partners ve Deep Knowledge Analytics’in ortaklaşa hazırladığı rapor, alanında bir ilki temsil ediyor. Çalışma, emlak satın alma yoluyla dünyada vatandaşlık ve oturum programları seçeneklerini karşılaştırmak adına ülkelerin itibarı ve yaşam kalitesi, gayri safi milli hasıla, minimum gayrimenkul yatırım tutarı, potansiyel kira geliri, maliyetler, başvuru işleme verimliliği, gayrimenkul elde tutma süresi, ikamet gereksinimleri ve kripto para borsalarına yaklaşım gibi 30’dan fazla parametre ve 300’den fazla veri dikkate alınarak hazırlandı. 16 ülkenin mercek altına alındığı çalışmada Türkiye genel sıralamada 4’üncü sırada yer aldı.

Gayrimenkul odaklı yatırım küresel hareketlik anlamına geliyor

Pandeminin ve kısıtlamaların güçlü pasaportlara sahip ülkelerden gelen yatırımcıların alternatif vatandaşlık programlarına yönelmesine sebep olduğunu vurgulayan Henley & Partners Türkiye Direktörü Burak Demirel, “Pazar dinamiklerini daha anlaşılabilir kılmak ve pragmatik tahminler sunabilmek adına Deep Knowledge Group’un bir yan kuruluşu olan Deep Knowledge Analytics ile Henley & Partners arasındaki işbirliği, dünya çapında yabancı yatırım çekmek isteyen ilk 16 ülkeyi sergilemek için Dünya Bankası verileri de dahil olmak üzere birden fazla veri kümesinden yararlandı. Gayrimenkul, uzun vadeli kalıcılığı nedeniyle küresel yatırımcılar için her zaman güvenilir bir yatırım aracı oldu. Gayrimenkul odaklı yatırım ile vatandaşlık programları, birden fazla pasaport aracılığıyla küresel hareketliliğinizi artıran bir gerçeklik. Kişisel erişim haklarınızı genişletme, sizin ve ailenizin nerede yaşayabileceği ve çalışabileceği konusunda seçenekler oluşturma gibi pek çok ek avantajlara sahip. Yatırımın ömrü boyunca getireceği kazanımlar, varlığın temel değerinin ve kira getirilerinin yanı sıra aynı zamanda hem bölgesel hem de küresel oynaklığa karşı nihai bir koruma olarak ‘küresel erişim’ içeriyor.” dedi.

Lider BAE

Rapora göre tüm kategorilerdeki puanların toplandığı Birleşik Arap Emirliği, potansiyel kira gelirinin yüksek olması, metrekare başına mülk fiyatının diğer büyük uluslararası merkezlere göre daha düşük olması gibi nedenlerden dolayı çalışmada 1’inci sırada yer aldı. 500 bin Euro gayrimenkul yatırımıyla oturum alınabilen İspanya, gayri safi yurt içi hasıla parametresinde en yüksek puanla genel sıralamada 2’nci, 250 bin Euro gayrimenkul yatırımıyla vatandaşlık elde edilebilen Karadağ (Montenegro) 3’üncü, Türkiye ise 4’üncü sırada yer aldı. Minimum 280 bin Euro gayrimenkul yatırımıyla otururum alınabilen Portekiz 5’inciliği paylaşırken, 250 bin Euro gayrimenkul yatırımının oturum hakkı elde etmek için yeterli olduğu Yunanistan 6’ncı sırada yer aldı. Montenegro vatandaşlığı; Portekiz ve Yunanistan oturum hakları Şengen bölgesine vizesiz erişim hakkı sağlıyor. Devlet onaylı gayrimenkul projelerine 220 bin dolar yatırım yapılabilen Grenada raporda 7’nci sırada yerini aldı.

Grenada vatandaşlığı ile İngiltere, Şengen ve Çin’e vizesiz seyahet mümkün. Gayrimenkul yatırım tutarları 200 bin ile 300 bin dolar arasında değişiklik gösteren diğer Karayip ülkeleri, Dominika, St. Lucia ve Antigua Barbuda ise listenin devamında bulunan ülkeler arasında yer alıyor. Bu ülkelerin vatandaşları da Şengen bölgesi ve İngiltere’ye vizesiz seyahat edebiliyor.

Türkiye emlak yatırımında zirvede

‘Yatırım Yoluyla Göç Emlak Endeksi’ndeki Türkiye verilerini değerlendiren Henley & Partners Türkiye Direktörü Burak Demirel, “Türkiye, yatırım tutarı ve ikamet gereksinimleri ile 16 ülke arasındaki genel sıralamada 76,5 puanla 4’üncü sırada yer aldı. Tutma dönemi iadesinde 3’üncü sırada, gayri safi yurt içi hasıla kategorisinde ise 2’nci sırada yer aldı. Yatırım Yoluyla Türkiye Vatandaşlığı Programı’nın avantajları arasında düşük satın alma vergileri, KDV’den muafiyet gibi birçok devlet teşvikleri olmasının yanı sıra artan gayrimenkul fiyatları mülk ediniminin cazibesini artırarak Türkiye’nin küresel ölçekteki rekabetini pekiştirmesini sağladı.Türkiye dışındaki diğer ülkelerde göç programlarında gayrimenkul satın alımında bazı kısıtlamalar var, örneğin Montenegro ve Karayipler’de vatandaşlık programları için devlet onaylı projelerden satın alma yapılabiliyor, Portekiz’de ise bu sene Lizbon ve Porto’da yerleşim için apartman dairesi alımı yasaklandı. Türkiye’de yabancı gayrimenkul satın alımıyla alakalı bazı düzenlemeler yapılıp ekonomiye daha fazla katma değerli yatırımlar artırılabilir."